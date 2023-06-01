VG: оборот «скрытой торговли» Норвегии с Россией превысил миллиард норвежских крон

Объёмы «скрытой» норвежско-российской торговли оцениваются на сумму более одного миллиарда норвежских крон. Об этом заявил эксперт по оценке рисков Эрленд Больман Бьортведт на страницах издания VG. Аналитик подчеркнул, что западный экспорт в соседние с Россией страны, особенно в Казахстан, Грузию и Армению, резко увеличился после начала украинского конфликта.
Норвежские предприятия сильно рискуют, когда ведут торговлю с соседними с Россией странами, поскольку существует большая вероятность того, что в действительности товары с западных рынков «незаметно» попадают в Россию. С таким предостережением обратился эксперт по оценке страновых рисков консалтинговой компании Corisk Эрленд Больман Бьортведт на страницах газеты VG.
Бьортведт проанализировал экспортную статистику ряда стран, чтобы выяснить объёмы так называемой «обходной торговли» с Россией после начала украинского кризиса. Издание напоминает, что Евросоюз ввёл антироссийские санкции, которые с некоторыми коррективами поддержала Норвегия, с целью нанесения ущерба экономике Кремля. Тем не менее западные страны также торгуют с третьими странами, которые, с высокой долей вероятности, отправляют товары и грузы в Россию и из неё.
Выводы Бьортведта показали, что с февраля прошлого года объёмы такой «скрытой торговли» превысили миллиард норвежских крон. Норвегия экспортировала товаров на сумму €60 млн (700 млн норвежских крон) в восемь соседних с Россией стран, что нелегко объяснить. Из этих же стран Норвегия ввезла товаров на €40 млн, что тоже выглядит подозрительно. По большому счёту показатели Норвегии относительно невелики по сравнению с другими европейскими странами, особенно с Германией и Литвой. Полученные аналитические данные компании Corisk были переданы представителям западных СМИ, а также ряду норвежских ведомств, пишет VG.
По словам аналитика, норвежский экспорт в восемь граничащих с Россией стран резко вырос. Речь идёт о грузовых автомобилях, запчастях к автомобилям, деталям для самолётов и другом оборудовании. Бьортведт указывает, что самая высокая доля «избыточного» западного экспорта была отправлена в или через Казахстан (€3,7 млрд), Грузию (€1,1 млрд), Армению (€1 млрд), Белоруссию (€842 млн), Киргизию (€739 млн) и Узбекистан (€636 млн). Как отмечается, западный экспорт в эти страны утроился. Кроме того, экспорт товаров из европейских стран, а также из США, Великобритании, Канады и Японии вырос на €8 млрд по сравнению с обычными объёмами.
Норвежец отмечает, что Казахстан ввозит товары, которые страна либо никогда не ввозила раньше, либо делала это в очень скромных объёмах. Так, например, в страну стали чаще ввозить шарикоподшипники, которые в теории могут быть использованы в военной технике, резюмирует VG.