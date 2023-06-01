VG: оборот «скрытой торговли» Норвегии с Россией превысил миллиард норвежских крон

Объёмы «скрытой» норвежско-российской торговли оцениваются на сумму более одного миллиарда норвежских крон. Об этом заявил эксперт по оценке рисков Эрленд Больман Бьортведт на страницах издания VG. Аналитик подчеркнул, что западный экспорт в соседние с Россией страны, особенно в Казахстан, Грузию и Армению, резко увеличился после начала украинского конфликта.

Норвежские предприятия сильно рискуют, когда ведут торговлю с соседними с Россией странами, поскольку существует большая вероятность того, что в действительности товары с западных рынков «незаметно» попадают в Россию. С таким предостережением обратился эксперт по оценке страновых рисков консалтинговой компании Corisk Эрленд Больман Бьортведт на страницах газеты VG.

Бьортведт проанализировал экспортную статистику ряда стран, чтобы выяснить объёмы так называемой «обходной торговли» с Россией после начала украинского кризиса. Издание напоминает, что Евросоюз ввёл антироссийские санкции, которые с некоторыми коррективами поддержала Норвегия, с целью нанесения ущерба экономике Кремля. Тем не менее западные страны также торгуют с третьими странами, которые, с высокой долей вероятности, отправляют товары и грузы в Россию и из неё.