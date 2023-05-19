WION: санкции не мешают России получать важные западные технологии и комплектующие

Несмотря на санкции, призванные ограничить для России доступ к американским технологиям и передовой технике, она продолжает в больших количествах получать компьютерные чипы, запасные части для самолётов и другие важные комплектующие через третьи страны. Объёмы поставок при этом исчисляются в миллионах долларов, передаёт WION.

Соединённые Штаты ввели против России целый ряд санкций, ограничив для Москвы доступ к оружию, компьютерным чипам, запчастям для самолётов и другим товарам, которые ей необходимы, чтобы поддерживать свою экономику и продолжать спецоперацию на Украине. Но похоже, что несмотря на все эти санкции, американские технологии продолжают проникать в Россию.



Давайте начнём с последних отчётов: согласно сообщениям СМИ, в прошлом году в Россию были доставлены различные детали для самолётов, выпущенные такими гигантами авиационной отрасли, как Boeing, Airbus и другие, общей стоимость несколько миллионов долларов. За восемь месяцев 2022 года в Россию было отправлено более 5000 партий различных запчастей для авиации, включая продукцию от простых винтов до дорогостоящих сортировщиков для авиадвигателей.



Если этим сообщениям можно верить, то за этот восьмимесячный период в Россию были отправлены запасные части для авиации американского производства на общую сумму 14,4 миллиона долларов. При этом сообщается, что детали стоимостью 8,9 миллиона долларов были выпущены или поступили под торговой маркой американского производителя самолётов Boeing.



Что вызывает ещё больше беспокойства, так это тот факт, что каналы для поставок в Россию остаются открытыми, несмотря на все экспортные ограничения со стороны Запада и запреты для производителей.



По данным российской таможни, за семь месяцев прошлого года в Россию были ввезены компьютеры и другая электроника на общую сумму не менее 2,6 миллиарда долларов. Продукция на сумму 777 миллионов долларов произведена западными фирмами. При этом за период с 1 апреля по 31 октября прошлого года в Россию поступила продукция компании Intel общей стоимостью 457 миллионов долларов.



Здесь возникает очевидный вопрос: как всё это происходит в условиях санкций?! Итак, было обнаружено, что торговля ведётся через третьих лиц. Некоторые поставки стали возможными благодаря незаконным сетям, разным компаниям удавалось обходить ограничения. Они пересылают товары через ряд подставных покупателей, которые часто находятся на Ближнем Востоке и в странах Азии.



Агентство Reuters даже выявило целую «плеяду сомнительных импортёров и экспортёров», посредством которой в Россию продолжают осуществляться поставки полупроводников и других технологий из Гонконга, Турции и других международных торговых хабов. Однако «вопрос на миллиард долларов» заключается в том, что же со всем этим собираются делать Соединённые Штаты..?



Дата выхода в эфир 17 мая 2023 года.