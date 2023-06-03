Daily Mail: не покупали в течение месяцев — британцы столкнулись c подорожанием и дефицитом яиц

Супермаркеты Соединённого Королевства испытывают заметные перебои с поставками куриных яиц, и эта проблема может затянуться до осени, пишет Daily Mail. Более того, те магазины, в которых всё ещё можно найти этот продукт, могут неприятно удивить покупателей возросшими ценами, отмечает издание.

Британские покупатели столкнулись с пустыми полками в некоторых магазинах. Им также приходится иметь дело с дефицитом куриных яиц, который, по некоторым данным, может сохраниться до осени, пишет Daily Mail.

По словам издания, наличие яиц в продаже остаётся неравномерным и варьируется в зависимости от торговой сети. Но даже если их удаётся найти на полке, покупателей может неприятно удивить цена, которая в среднем подскочила на 30% — с £2,43 до 3,17.

Завсегдатаи магазинов Sainsbury's и Tesco жаловались, что не могли покупать яйца в течение нескольких месяцев, а в одной из точек Lidl ограничили продажу — три упаковки в одни руки. В то же время сеть пабов Wetherspoons начала подавать полный английский завтрак без яиц.

Продолжающемуся дефициту яиц способствуют несколько факторов. Среди них нехватка продовольствия, рост цен на энергоносители и птичий грипп, обращает внимание издание.

Кризис также связывают с тем, что в 2022 году многие фермеры временно или полностью приостановили производство яиц из-за низких отпускных цен. По мнению представителей отрасли, существуют признаки того, что ситуация начинает исправляться, но на полное восстановление уйдут месяцы, заключает Daily Mail.