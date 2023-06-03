Daily Mail: не покупали в течение месяцев — британцы столкнулись c подорожанием и дефицитом яиц
Британские покупатели столкнулись с пустыми полками в некоторых магазинах. Им также приходится иметь дело с дефицитом куриных яиц, который, по некоторым данным, может сохраниться до осени, пишет Daily Mail.
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