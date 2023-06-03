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Daily Mail: не покупали в течение месяцев — британцы столкнулись c подорожанием и дефицитом яиц

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Супермаркеты Соединённого Королевства испытывают заметные перебои с поставками куриных яиц, и эта проблема может затянуться до осени, пишет Daily Mail. Более того, те магазины, в которых всё ещё можно найти этот продукт, могут неприятно удивить покупателей возросшими ценами, отмечает издание.
Daily Mail: не покупали в течение месяцев — британцы столкнулись c подорожанием и дефицитом яиц
AP

Британские покупатели столкнулись с пустыми полками в некоторых магазинах. Им также приходится иметь дело с дефицитом куриных яиц, который, по некоторым данным, может сохраниться до осени, пишет Daily Mail.   

По словам издания, наличие яиц в продаже остаётся неравномерным и варьируется в зависимости от торговой сети. Но даже если их удаётся найти на полке, покупателей может неприятно удивить цена, которая в среднем подскочила на 30% — с £2,43 до 3,17.
 
Завсегдатаи магазинов Sainsbury's и Tesco жаловались, что не могли покупать яйца в течение нескольких месяцев, а в одной из точек Lidl ограничили продажу — три упаковки в одни руки. В то же время сеть пабов Wetherspoons начала подавать полный английский завтрак без яиц.
 
Продолжающемуся дефициту яиц способствуют несколько факторов. Среди них нехватка продовольствия, рост цен на энергоносители и птичий грипп, обращает внимание издание.
 
Кризис также связывают с тем, что в 2022 году многие фермеры временно или полностью приостановили производство яиц из-за низких отпускных цен. По мнению представителей отрасли, существуют признаки того, что ситуация начинает исправляться, но на полное восстановление уйдут месяцы, заключает Daily Mail.
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источник
Daily Mail Великобритания Европа
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Великобритания Европа инфляция курица продовольствие торговля экономика энергетика
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