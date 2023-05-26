Independent: инфляция на продукты питания в Великобритании была бы почти на треть ниже, если бы не выход ЕС

Из-за выхода Великобритании из Европейского союза продукты питания британцам обходятся дороже — без этого шага рост цен составил бы 17% вместо 25%, передаёт The Independent со ссылкой на экспертов Лондонской школы экономики. Выход из ЕС 31 января 2020 года по март 2023 года увеличил счета домохозяйств за продукты питания в среднем на £250.

C момента выхода Великобритании из ЕС бюрократические проволочки, связанные с этим шагом, обошлись каждому британскому домохозяйству в £250 только за счёт повышения цен на продукты питания, сообщает The Independent.

По данным экспертов Лондонской школы экономики, которые изучили влияние торговых барьеров на цены на продукты питания, если бы Великобритания не вышла из ЕС, рост цен на продукты питания был бы на 8 процентных пунктов ниже — почти на треть — и составил бы 17% вместо 25%.

Ежегодная инфляция цен на продукты питания в Великобритании близка к историческому максимуму, причём некоторые основные товары потребления подорожали за год на 46%, что усугубляет кризис стоимости жизни в стране.

Эксперты пришли к выводу, что общая дополнительная стоимость бюрократических ограничений, связанных с выходом из ЕС для домохозяйств Соединённого Королевства, составляет £6,95 млрд, то есть £250 на домохозяйство. Речь идёт о таких барьерах, как таможенные проверки, требования к правилам происхождения и санитарные документы.

В ходе проведённого ранее исследования было установлено, что выход из Европейского союза 31 января 2020 года увеличил счета домохозяйств за продукты питания в среднем на £210 за два года до декабря 2021-го. Теперь эта цифра возросла ещё больше. В период с января 2022 года по март 2023-го цены на продукты питания, которые были более подвержены влиянию выхода из Евросоюза, так как Великобритания импортировала их в больших объёмах из ЕС, выросли примерно на 3,5 процентных пункта больше, чем те, на которые этот событие не влияло.

С января 2021 года, когда вступило в силу Соглашение о торговле и сотрудничестве между Евросоюзом и Великобританией, цены на такие продукты, как мясо и сыр, импортируемые из блока, выросли примерно на 10 процентных пунктов больше, чем на аналогичные продукты не из ЕС.

Противники выхода Великобритании из ЕС утверждают, что продовольственная инфляция станет ещё хуже, когда правительство введёт новые пограничные проверки в октябре, которые расширят требования по сертификации импорта из Европейского союза.

Более того, как пишет The Independent, согласно новому исследованию Центра европейских реформ, выход из ЕС обошёлся Великобритании в £33 млрд в виде потерянной торговли и инвестиций, а экономический ущерб оказался ещё более серьёзным, чем предполагалось ранее.