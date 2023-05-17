Sky News объяснил британцам, почему продукты стали такими дорогими

По состоянию на март средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Великобритании в годовом исчислении выросли на 19,2%, сообщает Sky News. По данным Национальной статистической службы Великобритании, это самый высокий показатель за более чем 45 лет. Как сообщает телеканал, столь резкое подорожание продуктов объясняется целым рядом причин, в том числе недавними неурожаями, конфликтом на Украине, выходом страны из Евросоюза, а также слабым фунтом.

Подорожание хлеба, круп и шоколада привело к тому, что по состоянию на март средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Великобритании в годовом исчислении выросли на 19,2%. По данным Национальной статистической службы Великобритании, это самый резкий рост за 12 месяцев с августа 1977 года, пишет Sky News.

Отдельные данные показывают, что в марте мясо, молочные продукты и овощи удвоились в цене по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Столь резкий рост объясняется целым рядом причин, отмечает телеканал.

Одной из причин роста цен на продовольствие, особенно на фрукты, овощи и сахар, стали неурожаи в Европе и Северной Африке. Именно из-за неурожаев в начале 2023 года розничным торговцам и крупным ритейлерам пришлось закупать такие дефицитные товары, как помидоры, перец и салат, по более высоким ценам.

Кроме того, по словам главы Национального союза фермеров (NFU) Минетты Баттерс, «переломным моментом» для цепочек поставок продовольствия стал конфликт на Украине. После его начала в феврале 2022 года Европа была вынуждена отказаться от российского газа, что привело к увеличению стоимости энергии, необходимой для производства и транспортировки продовольствия. Затем всё это легло на плечи потребителей в виде более высоких цен. По данным NFU, издержки производителей продуктов питания в Великобритании выросли на 50%.

Неспособность Украины, которая является «хлебной корзиной Европы», производить и отгружать зерно также привела к сокращению поставок в Европу и резкому росту цен.

Ситуацию для британских производителей ухудшил и выход Великобритании из Евросоюза. По данным NFU, на фоне брексита расходы среднего британского домохозяйства на покупки продуктов питания увеличились на сотни фунтов. После выхода из ЕС Великобритания лишилась огромной части сезонных работников, что привело к тому, что из-за неубранных овощей и фруктов страна потеряла около £16 млн.

Из-за того, что цены на продукты питания в Великобритании оставались одними из самых низких в течение длительного периода времени, производители и супермаркеты получали очень небольшую прибыль. На фоне конфликта на Украине и выхода Великобритании из ЕС власти оказались не в состоянии сдержать рост цен на полках супермаркетов.

Ещё одной причиной подорожания продуктов питания стал слабый фунт. В первую очередь это затронуло товары, которые Великобритания не может производить внутри страны, а импортирует из-за рубежа, передаёт Sky News.