Independent: после выхода из ЕС Великобритания стала худшим местом для покупок в Европе

После выхода из состава Евросоюза и последующих изменений в торговых правилах Великобритания превратилась в «худшее место» для покупок в Европе, заявили ведущие британские бизнесмены на встрече с премьер-министром Риши Сунаком. Теперь посещающие страну иностранные туристы не могут вернуть НДС со своих покупок в Великобритании, как принято в других местах, что фактически делает для них всё на 20% дороже, поясняет The Independent.

По мнению ведущих британских бизнесменов, их страна стала «худшим местом» для покупок во всей Европе после того, как она вышла из состава Евросоюза и изменила правила, регулирующие возврат части налогов покупателям. Об этом они заявили на встрече с премьер-министром, который «пытался восстановить репутацию своей партии» в деловых кругах, пишет The Independent.



В частности, исполнительный директор модного бренда Burberry Джерри Мерфи предупредил, что новый свод правил, отменяющий возврат налогов, делает Великобританию наименее привлекательным местом для покупок в Европе. По мнению бизнесменов, изменения в правилах покупок, которые были введены после выхода из состава ЕС, стали фактически «автоголом» в ворота Великобритании.



Подобные упрёки в адрес правительства не раз прозвучали на конференции Business Connect в Лондоне, где премьер-министр Риши Сунак собрал 200 высокопоставленных руководителей различных британских компаний, чтобы попытаться убедить их в том, что правительство поддерживает их и ценит обратную связь, поясняется в статье.



Таким способом действующий лидер консерваторов пытается спасти репутацию своей партии в деловых кругах после периода довольно натянутых отношений во времена Бориса Джонсона и Лиз Трасс, сообщает The Independent.



Но несмотря на всё демонстрируемое главой нынешнего правительства расположение, его решение об отмене возврата НДС для туристов ещё больше усугубит ущерб, причинённый британской экономике выходом из системы единого европейского рынка, подчеркнул Мерфи и призвал власти отменить эту меру.



«Выход из Евросоюза оказал существенное влияние на торговлю, я надеюсь, что не навсегда… но на самом деле это было препятствием для роста», — заявил исполнительный директор Burberry. Он также призвал премьер-министра обратить внимание на этот «впечатляющий автогол» в ворота Великобритании и принять решение об отмене новых мер.



В свою очередь, Сунак заверил бизнесменов в том, что для изменений «были веские причины». В то же время он пообещал ещё раз проанализировать все данные, чтобы «увидеть, всё ли идёт так, как мы ожидали, или нет», говорится в статье.



После того как в начале 2021 года закончился переходный период, предусмотренный соглашением о выходе Великобритании из состава Евросоюза, посещающие эту страну иностранные туристы больше не могут требовать там возврата НДС со своих покупок. И это фактически означает, что покупки в Великобритании для них стали на 20% дороже, подчёркивает The Independent.



Эта льгота была ненадолго вновь возобновлена по инициативе бывшего канцлера Кваси Квартенга и включена в его мини-бюджет в прошлом году. Однако позднее была отменена его преемником Джереми Хантом, вместе с большей частью предыдущей экономической политики. И Хант подтвердил, что она уже больше не вернётся, поясняется в статье.



Правительство уверяет, что отказ от возмещения НДС позволит Великобритании сэкономить около £2 млрд ежегодно. Однако эксперты в сфере туризма и розничной торговли предупреждают, что такая мера серьёзно подорвёт конкурентоспособность и привлекательность Великобритании как места для отдыха, сообщает The Independent.



Они называют это дополнительным препятствием, которое лишь прибавится к числу других новых барьеров, возникающих на пути европейских туристов, желающих приехать в Великобританию. В частности, были введены новые правила, запрещающие им использовать европейские удостоверения личности вместо паспортов, и другие меры, осложняющие туристические поездки, говорится в статье.



В свою очередь, теневой секретарь Министерства финансов от Лейбористской партии Пэт Макфадден заявил: «Спустя 13 лет модель экономического краха консерваторов продолжает оттачиваться. Семьи в Великобритании больше всего страдают от роста цен, по сравнению с жителями многих других развитых стран». Он обвинил правительство консерваторов в том, что подобная политика привела Великобританию к рекордному росту инфляции среди крупнейших промышленно развитых стран.



Ранее в этом месяце Международный валютный фонд заявил, что согласно его ожиданиям, экономика Великобритании будет расти медленнее, чем в других развитых странах «Большой семёрки». Предполагается даже, что она сократится примерно на 0,3% в этом году, прежде чем сможет восстановить рост на уровне 1% в следующем году, отмечается в статье.