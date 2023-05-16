Times: «ситуация не изменится в ближайшее время» — британцев призвали не надеяться на снижение цен на продукты питания

В Национальном союзе фермеров Великобритании предупредили, что, пока конфликт на Украине продолжается и стоимость доставки газа остаётся высокой, цены в продуктовых магазинах страны продолжат расти, передаёт The Times. При этом эксперты отмечают, что проблема остро стоит не только в Великобритании, но и в других европейских странах.

Глава Национального союза фермеров Великобритании Минетте Баттерс предупредила, что в обозримом будущем рост цен на продукты питания в стране продолжится, сообщает The Times. Эксперт связала рост продовольственной инфляции, который в марте в Европе составил 19%, с конфликтом на Украине и ростом цен на газ.

«Я не думаю, что ситуация изменится в ближайшее время. Пока война на Украине продолжается, давление на цены на газ будет оставаться повышенным», — заявила Баттерс.

Баттерс отметила, что проблема остро стоит и в других европейских странах, где потребители платят за продукты питания значительно больше, чем до февраля 2022 года. Однако «в условиях кризиса стоимости жизни никто не хочет говорить о том, что люди вынуждены платить больше», добавила глава союза.

Глобальной проблемой продовольственную инфляцию цен на продукты питания назвал и советник британского правительства по вопросам продовольствия Генри Димблби. В частности, он указал на Италию, где цена на макароны удвоилась, а за салат стоимостью €2 потребителям приходится буквально драться.

В Великобритании, по его словам, основная проблема заключается в бедности и отсутствии адекватной поддержки со стороны правительства. Одной из наиболее обсуждаемых проблем остаётся порог на получение бесплатного школьного питания — в Англии на него могут претендовать исключительно дети из семей, чей ежегодный доход не превышает £7400. Однако даже отмену этого порога Димблби называет лишь краткосрочной помощью.

При этом, по мнению советника правительства, высокие цены на продукты не являются следствием желания наживы со стороны розничных торговцев. В этом вопросе эксперты указывают на цены на газ, подчёркивая, что природный газ является важнейшим компонентом при производстве удобрений, а в производстве электроэнергии в Великобритании по-прежнему преобладают именно газовые станции.

Для решения проблемы Национальный союз фермеров призывает правительство во главе с премьер-министром Риши Сунаком поставить значение продовольственной безопасности Соединённого Королевства на тот же уровень, что и энергетическую безопасность. Союз стремится сделать Великобританию на 60% самодостаточной в продовольственном отношении. В настоящее время этот показатель, по словам Баттерс, составляет 54%.