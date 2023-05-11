BFM TV: шопинг, развлечения, отдых, продукты — французы сокращают траты из- за инфляции

Непрекращающаяся продовольственная инфляция вынуждает 81% французов сокращать денежные расходы, приводит BFM TV результаты нового опроса. Чаще всего опрошенные отказываются от шопинга (53%), посещения мест досуга (49%), поездок на отдых (45%), а также продуктов питания (43%), цены на которые продолжают расти.

На фоне продолжающейся инфляции французы продолжают ограничивать свои траты, чтобы сохранить свою покупательную способность, рассказывает BFM TV. По данным нового опроса, проведённого исследовательской компанией Elabe специально для телеканала, 81% опрошенных жителей Франции подтвердили, что по крайней мере один раз за последние месяцы отказались от одной из категорий расходов: покупки продовольствия, одежды, поездки в отпуск, ухода за собой и так далее.

Результаты исследования показали, что продолжает набирать силу сокращение закупок продуктов питания. О таком самоограничении заявили 43% респондентов, что на 4 пункта выше, чем в ноябре прошлого года. В статье связывают это с резким ростом цен, который теперь достигает 15%. Вследствие этого французы отказываются от мяса (43%), рыбы (34%), пирогов и печенья (27%), экологически чистых продуктов (26%) и колбасных изделий (26%). Кроме того, они меняют свои привычки: 44% покупают более дешёвые товары, чем раньше, а 30% сокращают их количество.

Однако больше всего во Франции стали экономить на прогулках по магазинам одежды и обуви (53%), посещениях кинотеатров, ресторанов или баров (49%) и поездках на выходные и праздники (45%). Треть опрошенных (34%) также признались, что в последние месяцы не отапливают дома так, как им бы хотелось, в то время как 20% отказались от благотворительности, а 17% — от косметических процедур. При этом каждый пятый француз (19%), напротив, заявил, что в последнее время ни от чего не отказывался по финансовым причинам.

Такие лишения говорят о том, что население Франции тяжело переживает инфляцию, объясняет телеканал. 79% утверждают, что им пришлось «затянуть пояс потуже» в сравнении с привычным образом жизни, причём 25% — «очень туго». В то же время 55% заверяют, что к концу месяца могут свести концы с концами, откладывая деньги (18%) или не сильно себя ущемляя (37%). Напротив, 45% признают, что им пришлось ограничить себя (32%), а 13% пришлось брать деньги из личных запасов или в долг.

Большинство французов (66%, на 13% больше, чем в марте) винят в инфляции на продукты питания производителей, которые «слишком сильно повысили тарифы», а также крупные торговые сети, которые «недостаточно сокращают свои наценки» (63%, на 11% больше). Эти факторы намного опережают конфликт на Украине — в нём видят причину роста цен только 36% респондентов (на 12% меньше), — изменения климата и сокращение урожая (22%, на 11% меньше) или требования аграриев значительно повысить цены (7%, на 1% меньше). При этом 46% считает, что принятые правительством меры для борьбы с инфляцией «идут в правильную сторону, но их недостаточно», 37% не видит от них никаких улучшений покупательской способности, а 16% довольны результатом, пишет BFM TV.