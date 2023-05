DT: план британского правительства по вводу ценовых ограничений угрожает обернуться дефицитом продуктов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует договориться с ритейлерами об ограничении цен на некоторые товары первой необходимости, надеясь, что это поможет временно снизить цены на продукты питания и справиться с инфляцией. Однако британские бизнесмены и ряд политиков раскритиковали эту идею и предупредили, что подобное вмешательство в рыночные механизмы способно привести к дефициту, как уже случилось раньше с яйцами, пишет The Daily Telegraph.

Искусственные ценовые ограничения могут привести в конечном итоге к нехватке продовольствия на полках британских супермаркетов. Об этом премьер-министра Риши Сунака предупредили не одобряющие его план политики и бизнесмены, которые уверены, что запланированная им тактика снижения цен в стиле 1970-х годов в наши дни уже не сработает, а поставщики могут просто переключиться на иностранных клиентов вместо британских потребителей, сообщает The Daily Telegraph.



Британское правительство планирует убедить ритейлеров временно ограничить цены на некоторые товары первой необходимости, такие как хлеб и молоко, в надежде, что это поможет на какой-то период снизить цены на продукты питания и справиться с ростом инфляции, поясняется в статье. Однако эту идею уже раскритиковали представители бизнеса, включая владельцев крупнейших британских супермаркетов, а также некоторые политики.



Они предупредили, что подобное вмешательство в рыночные механизмы может в конечном итоге спровоцировать дефицит продовольствия, поскольку поставщики предпочтут продавать свои товары за границей. Компании Tesco, Sainsbury's, Morrisons и Waitrose поддержали заявление Британского консорциума розничной торговли (BRC), в котором говорится, что опубликованный ранее план правительства «ни на йоту не изменит цены», и обвинили Сунака в том, что он пытается урегулировать экономическую ситуацию «в стиле 1970-х годов», сообщается в статье.



«Это безумная идея — и вместо того чтобы пытаться вмешиваться в ценообразование в супермаркетах, правительству можно было бы порекомендовать лучше устранить первопричины инфляции», — подчеркнул в интервью The Daily Telegraph руководитель одной из крупных британских компаний, занимающихся розничной торговлей. Причём аналогичной позиции придерживаются и некоторые политики.



Как заявил в беседе с корреспондентом The Daily Telegraph один из действующих министров, имя которого не называется, план по ограничению верхнего предела цен на некоторые товары, использовавшийся в Великобритании последний раз в 1970-х годах, в наши дни просто не будет работать. Он также предупредил, что если супермаркеты прекратят повышать цены в соответствии с рыночными тенденциями, тогда поставщики продуктов просто начнут отправлять их на продажу «в другие места», что может вызвать дефицит на полках магазинов.



Премьер-министр Великобритании поставил цель вдвое сократить инфляцию до 5% к концу 2023 года, поручив Министерству финансов найти способы снизить цены, которые резко взлетели после обострения конфликта на Украине, напоминает автор. Это намерение Сунака считается одним из главных обещаний консерваторов накануне следующих всеобщих выборов, что побудило канцлера казначейства Джереми Ханта признать, что он согласится допустить рецессию в Великобритании, если это поможет снизить инфляцию.



Последние данные показывают, что инфляция действительно упала с 10,1% до 8,7% после того как Сунак озвучил своё обещание. Однако многие политики обеспокоены тем, что в итоге он стал заложником судьбы, говорится в статье. В годовом исчислении цены на продукты питания к апрелю уже выросли на 19,1%, что можно считать почти рекордным уровнем. «Проблема в том, что мы не можем контролировать инфляцию», — заявил в воскресенье вечером ещё один неназванный высокопоставленный правительственный чиновник.



План Сунака похож на аналогичную схему во Франции, где ритейлеры согласились зафиксировать цены на период с апреля по июнь месяц и подвергаться выборочным проверкам, чтобы убедиться, что они не ограничивают своих поставщиков. Однако популярная сеть гипермаркетов E.Leclerc отказалась участвовать и предупредила, что это приведёт к росту цен на другие товары, чтобы компенсировать дефицит.



Несколько источников в британском правительстве также выразили сомнения в том, что подобную политику в действительности когда-либо получится реализовать в Великобритании, учитывая негативную реакцию со стороны политиков и розничных продавцов. «Существует международный рынок пшеницы, причём она довольно дорогая после того, что произошло на Украине. А если вы установите заниженную цену на хлеб, можно будет продавать его в другом месте», — заявил один из членов кабинета министров.



«Нельзя вмешиваться в рынки, в наше время это не работает», — также предупредил он. По его словам, нынешняя эпоха глобализации и мировых рынков коренным образом отличается от того, что происходило в 1970-х годах или в послевоенный период, поэтому такие планы правительства вряд ли будут эффективными. Представитель теневого кабинета министров также подтвердил, что они выступают против этой политики, пишет Тhe Daily Telegraph.



В свою очередь, официальный представитель британского правительства заверил, что власти на данный момент «не рассматривают вопрос о введении потолка цен». Кроме того, по его словам, участие в любых схемах, помогающих снизить цены на продукты питания для конечных потребителей, будет «добровольным и на усмотрение розничных продавцов», сообщается в статье.



Министр здравоохранения Стив Барклай также признал, что малые семейные предприятия сами будут находиться под «значительным давлением», и подчеркнул, что планы властей «не содержат элементов принуждения». По его словам, правительство в настоящий момент конструктивно работает вместе с супермаркетами над поиском путей, позволяющих решать вполне реальные проблемы, связанные с ростом стоимости жизни и инфляцией цен на продукты питания, причём очень внимательно учитывает и любое возможное влияние таких мер на поставщиков.



Между тем отраслевые представители предупреждают, что в случае введения подобной ограничительной политики полки с товарами первой необходимости могут вскоре опустеть, что лишь усугубит, к примеру, нынешнюю нехватку яиц, вызванную высокими ценами на энергоносители и мерами по борьбе с птичьим гриппом.



«Фермеры могут просто прекратить производство, если они не смогут получать справедливую оплату за свою продукцию, что и произошло с яйцами. Либо они могут переключиться на производство какой-то другой продукции, за которую они смогут получить справедливую цену, не подпадающую под ценовой потолок», — также пояснили они.



В официальном заявлении от имени представителей розничной торговли говорится, что британские супермаркеты будут отвергать любые предложения, касающиеся ограничения цен. По их мнению, такие меры не способны повлиять на цены, поскольку высокие цены на продовольствие являются прямым результатом стремительного роста стоимости энергии, транспорта и рабочей силы, говорится в статье.



Вместо того чтобы пытаться воссоздавать контроль над ценами в стиле 1970-х годов, правительству следует максимально сократить любые бюрократические проволочки, чтобы можно было оперативно направлять бюджетные ресурсы для поддержания цен на как можно более низком уровне, считают бизнесмены.



Ранее контроль над ценами в Великобритании был введён в ноябре 1972 года консервативным правительством Эдварда Хита в попытке остановить растущую инфляцию, напоминает The Daily Telegraph. После чего партия Хита проиграла очередные выборы, которые состоялись 15 месяцев спустя.



Предлагая такие «экстраординарные» меры, нынешний премьер-министр Риши Сунак действительно напоминает политику Эдварда Хита в его последние дни у власти, заявил министр труда и пенсионного обеспечения в теневом правительстве Джонатан Эшворт.