DT: Министерство обороны Великобритании раскритиковали за растрату средств налогоплательщиков

Внешнеполитическое ведомство Великобритании потратило миллионы фунтов стерлингов налогоплательщиков на радиолокационные системы MESA в отсутствие самолётов, на которые их можно поставить, пишет The Daily Telegraph. Министерство обороны страны осудили как за покупку ненужных систем, так и за сокращение количества закупаемых самолётов, на которые они могли бы быть установлены.

Министерство обороны Великобритании обвинили в растрате денег налогоплательщиков после того, как в ведомстве подтвердили, что купят пять радиолокационных систем стоимостью миллионы фунтов стерлингов всего для трёх самолетов, сообщает The Daily Telegraph.

Как напоминает издание, министерство обороны заказало пять новых самолётов дальнего радиолокационного обнаружения E-7 Wedgetail на замену устаревших E3 Sentry ещё в 2019 году. Предполагалось, что они будут выступать в качестве систем раннего предупреждения для военных благодаря мощным радиолокационным системам MESA, установленным на каждом самолёте, которые смогут обнаруживать угрозы на расстоянии сотен километров.

Однако в 2021 году британское оборонное ведомство решило сократить заказ до всего трёх самолётов, чтобы сократить расходы. Впрочем, как сейчас подтвердили в министерстве, они всё же приобретут все пять радиолокационных систем.

Отказ от двух самолётов позволил сократить бюджет проекта всего на 12,5%, снизив его стоимость с £2,16 млрд до £1,89 млрд. Хотя неизвестно, сколько стоят системы MESA, эти цифры говорят о том, что они являются самой дорогой частью самолётов и, вероятно, стоят несколько миллионов фунтов, пишет The Daily Telegraph.

По словам министра обороны Джеймса Картлиджа, когда в ведомстве приняли решение отказаться от двух самолётов, все пять радиолокационных систем уже находились в производстве. Картлидж отметил, что таким образом там смогут не потерять средства, уже направленные в производство систем и запасных частей для них.

В министерстве также отметили, что надеются, что пока ненужные радиолокационные системы могут быть установлены на другие самолёты, которые в будущем появятся на вооружении Соединённого Королевства.

Подобный ход мыслей нынешнего руководителя ведомства бывший министр обороны Марк Франсуа назвал «основой» всех попыток «сомнительной экономии». «Решение министерства сократить количество закупаемых самолётов с пяти до трёх — только два из которых, скорее всего, будут доступны для эксплуатации из-за необходимости технического обслуживания — является чрезвычайно опасным», — предупредил Франсуа, возглавляющий расследование процесса закупок министерства. По его словам, это может оставить Великобританию «фактически ослеплённой в будущей войне с Россией».

В ходе состоявшегося в марте заседания комитета по обороне британского парламента капитан Военно-морских сил Великобритании в отставке Дэн Стембридж также предупредил, что трёх самолётов «просто недостаточно». А генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США в отставке Дэвид Дептула заявил, что все пять самолётов «необходимы для эффективной деятельности сил НАТО в воздушном пространстве».