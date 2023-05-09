WP: «стремится быть первой» — Великобритания готовится передать Киеву дальнобойное оружие

Британские власти предположительно собираются предоставить Украине оружие повышенной дальности — даже несмотря на то, что остальные союзники Киева, включая США, по-прежнему отказываются поставлять Киеву такие вооружения, дабы не допустить эскалации конфликта, пишет The Washngton Post. По информации издания, окончательное решение о поставках ещё не принято, но речь, вероятнее всего, идёт о крылатых ракетах воздушного базирования Storm Shadow.

Великобритания опережающими по сравнению со своими союзниками темпами поставляет Киеву новые оружейные комплексы и «этим гордится» — и теперь Лондон, по всей видимости, готовит передачу украинским войскам ракеты дальнего радиуса действия, которые им до сих пор отказывалась предоставлять администрация президента США Джо Байдена, сообщает The Washington Post.

По информации издания, возглавляемый Великобританией Международный фонд помощи Украине, который объединяет несколько североевропейских государств и обеспечивает механизм для поставки вооружений Киеву, 2 мая опубликовал закупочную ведомость, в которой британское минобороны предложило членам фонда подать «предварительные заявки» на приобретение ударных средств дальностью до 300 км.

Как сообщил The Washington Post на условиях анонимности чиновник британского правительства, окончательного решения по поводу предоставления Украине подобных вооружений принято не было. При этом уточнять, поставку какого типа оружия и в каких количествах рассматривают союзники, собеседник издания отказался. Тем не менее закупочная ведомость позволяет предположить, что Великобритания сама собирается поставлять такие вооружения — а указанные в документе характеристики соответствуют параметрам британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow.

По данным WP, ракетами Storm Shadow могут оснащаться в том числе и украинские истребители советского производства, а их дальность позволит Украине наносить удары по целям, расположенным «на российской территории». Как напоминает обозреватель издания, Киев уже давно просит у западных стран передать ему такое оружие, утверждая, что оно позволит «добиться перелома в конфликте», поскольку даст украинским силам возможность поражать командные пункты, склады и другие объекты, находящиеся в глубоком российском тылу.

Запад, впрочем, поставки начинать не сппешит, опасаясь эскалации, — но представители украинских властей пытаются успокоить западных коллег, обещая использовать дальнобойные вооружения исключительно для поражения целей в Крыму и бывших восточных регионах Украины, продолжает журналист. В свою очередь, Москва подчёркивает, что Киев уже давно адаптировал свои беспилотные летательные аппараты к применению на больших дистанциях, периодически нанося удары глубоко внутри российской территории, — однако Киев ни за одну из подобных атак отвественность за себя так и не взял, даже несмотря на то, что украинские чиновники до этого заявляли, что оставляют за собой право поражать цели на россиийской территории при помощи вооружений собственного производства, отмечает автор.

Власти США пока отвечают на все просьбы Украины о передаче более дальнобойных оружейных комплексов — включая, к примеру, ракеты ATACMS для уже поставленных Киеву РСЗО HIMARS — решительным отказом, ссылаясь не только на риски эскалации, но и на ограниченный запас таких вооружений, говорится в материале The Washington Post. Однако премьер-министр Великобритании Риши Сунак аргументы американцев и других «покровителей» Украины по поводу истощения арсеналов отвергает. «Если в этом конфликте возникает момент, когда мы можем внести заметный вклад, отчего же нам его не использовать? Чего мы ждём? — вопрошал глава британского правительства, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. — Зачем нам хранить эти запасы? Если все эти вооружения наносят урон российским вооружённым силам, это позволяет нам укрепить свою безопасность».

Согласно пока ещё не освещавшемуся в прессе документу, опубликованному в интернете в рамках масштабной утечки секретных материалов Пентагона, ещё за несколько недель до этого выступления Сунака американская разведка подтверждала, что Лондон намеревается предоставить Украине точно не установленное количество ракет Storm Shadow, а также отрядить военнослужащих британских войск для «оказания помощи в плане наведения», пишет The Washington Post.

Великобртания с самого начала боевых действий на Украине, когда пост премьер-министра ещё занимал Борис Джонсон, «стремится быть первой» в плане поддержки Киева: по объёмам оказанной украинцам помощи Соединённое Королевство занимает второе место после США, отмечает обозреватель издания. В прошлом году Лондон поставил Киеву вооружений и оборудования на общую сумму $2,5 млрд — и хотя по сравнению с американской помощью это весьма скромная сумма, британские власти подчёркнуто заявляют, что «идут в авангарде»: они первыми начали поставлять украинцам ПЗРК и ПТУРы и первыми же запустили для украинских пилотов программу обучения пилотированию «истребителей натовского стандарта» — а в середине января Лондон раньше союзников принял решение о поставке Киеву тяжёлых танков, после чего их стали передавать и остальные западные страны. «Соединённое Королевство имеет уникальную возможность придерживаться такой позиции, поскольку Россия и так нас не очень любит, — прокомментировал подобный курс анонимный чиновник британского правительства. — И мы знаем, что, если мы что-то передаём, другим становится немного проще это делать».

Позиция США по вопросу дальнобойных вооружений пока не изменилась — однако намерения Лондона у представителей Пентагона никаких опасений не вызывают, сообщает WP. «Каждая страна принимает решения о том, какого рода поддержку в плане безопасности оказывать и какое оборудование предоставлять, самостоятельно, — приводит издание слова пресс-секретаря Минобороны США Патрика Райдера. — Мы высоко ценим ту серьёзную подддержку, которую оказывают Украине союзники и партнёры по всему миру, включая и Соединённое Королевство».

Как подчёркивает обозреватель The Washington Post, ракеты Storm Shadow, дальности которых, в частности, хватит для того, чтобы наносить удары по Севастополю, где расположен штаб Черноморского флота России, позволят украинцам взять на вооружение тактику, которую уже применяют российские силы, и поражать цели с собственной территории, находясь вне зоны досягаемости средств ПВО противника.