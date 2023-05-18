Daily Telegraph: британским семьям придется выложить £6000 за иностранный газ — свои запасы на исходе

Британские запасы газа в Северном море уже на исходе, поэтому страна будет больше зависеть от поставок из-за границы. На снижение добычи также повлияло введение налоговой ставки в размере 75% для нефтяных и газовых компаний, что вынудило некоторых производителей свернуть свой бизнес. Газета The Telegraph сообщает, что к 2035 году Великобритания будет вынуждена закупать уже 85% газа, а это значит, что жителей страны ждёт дальнейшее повышение платы за электроэнергию.

Британским семьям в ближайшие 12 лет придётся заплатить до £6000 за отопление дома и газовые плиты. На такие неутешительные выводы экспертов ссылается газета The Telegraph. Всё дело в том, что собственные запасы газа в Северном море уже на исходе, поэтому Великобритания всё больше будет зависеть от поставок из-за границы.

Издание ссылается на мнение консультативной группы Energy & Climate Change Intelligence Unit (ECIU), которая считает, что единственным выходом из сложившейся ситуации является ускорение внедрения тепловых насосов и других возобновляемых источников энергии.

По их оценкам, стандартный дом с обычной теплоизоляцией, бойлером и стандартным потреблением электроэнергии к 2035 году использует иностранного газа примерно на £5700. Это значит, что одному Катару британская семья будет отстёгивать £140 ежегодно. Однако если похожий дом оборудовать солнечными панелями, тепловым насосом и улучшить теплоизоляцию, то через 12 лет на газ будет уходить всего £10 ежегодно.

«Из Северного моря много уже не выжмешь. Добыча там сокращается и официальные данные показывают, что это будет продолжаться. Там просто заканчивается газ», — цитирует The Telegraph слова главы аналитического отдела ECIU Саймона Кран-Макгрихина. «Те, кто выступает против тепловых насосов, ратуют за то, чтобы британские домохозяйства больше зависели от иностранного газа. А учитывая, что, по прогнозам, оптовые цены на газ останутся в два-три раза выше, чем до кризиса, это означает зависеть от дорогого топлива».

Однако представители нефтегазовой промышленности рассуждают не так однозначно. Майк Толен, директор по устойчивому развитию компании Offshore Energies UK, рассказал изданию: «Нам надо переходить к низкоуглеродной энергетике, но размах этих перемен означает, что на это уйдут годы. Нет простого выбора между нефтью, газом или возобновляемыми источниками энергии. В обозримом будущем нам потребуется и то, и другое. Мы знаем, что добыча нефти и газа в водах Великобритании сократится. Но если мы продолжим ответственно подходить к этому вопросу, то сможем значительно замедлить это снижение. И тем самым поможем обеспечить необходимую энергетическую безопасность для Великобритании, пока она выстраивает низкоуглеродные системы будущего».

The Telegraph поясняет, что, по оценкам регулятора нефтегазового сектора North Sea Transition Authority, добыча нефти и газа в Северном море в ближайшие пять лет снизится до 46,3 млн тонн. Для сравнения, в 2019 году эта цифра составляла 90,3 млн тонн. На снижение также повлияло введение налоговой ставки в размере 75% для нефтяных и газовых компаний. Его целью было помочь семьям пережить кризис стоимости жизни, однако такая мера также вынудила некоторых производителей свернуть бизнес.

Цены на газ резко подскочили после начала спецоперации России на Украине. Британии пришлось столкнуться с новыми реалиями, будучи частью общеевропейского рынка, хотя она никогда не являлась основным покупателем российского природного газа. На данный момент примерно половина потребляемого в Великобритании газа импортируется из-за границы. Главный поставщик — Норвегия, за ней идут Катар и Соединённые Штаты.

По подсчетам ECIU, к 2035 году уже 85% газа будет поступать из других стран, а это значит, что среднестатистическая английская семья станет платить около £500 иностранным компаниям. В свете таких перспектив правительство всячески рекомендует заменять газовые бойлеры на электрические тепловые насосы и планирует запретить замену газовых котлов «по аналогии» через 12 лет.

Однако, как сообщает издание, подобная перспектива нравится не всем. Четыре из десяти семей не хотят такой замены. Многие жалуются на дороговизну установки, которая тем не менее не гарантирует значительного снижения сумм в счетах за энергию.