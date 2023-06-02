TN: через несколько зим Швеция рискует остаться без электричества

Шведы переживут следующую зиму, однако в последующие холодные времена года их ожидают отключения от электрических сетей, пишет Tidingen Näringslivet. Всему виной то, что на фоне большого роста потребления электроэнергии, нового производства взять неоткуда и не спасёт даже импорт из соседних стран. Населению остаётся лишь «продолжать значительно экономить».

Каждый год примерно в это время энергетическая компания Svenska kraftnät представляет шведскому правительству отчёт о состоянии электроэнергетической системы страны, и прежде всего — с самыми холодными часами предстоящей зимы. Прошедшая зима временами была драматичной, например когда несколько атомных энергетических реакторов были остановлены на ремонт. Но благодаря тому, что в основном домохозяйства ранее сокращали потребление явно в ногу с безудержным ростом цен на электроэнергию, Швеции удалось сохранить баланс мощности даже в самый неблагоприятный час, так называемый час пиковой нагрузки, пишет Tidningen Näringslivet.

По словам руководителя отдела Svenska kraftnät Ловины Лундстрём, при сохранении потребления электричества его объёмы придётся сократить. Эксперт считает, что в Швеции наблюдается большой рост потребления электроэнергии, но отсутствует новое производство электричества. Как указывает Tidningen Näringslivet, cледующей зимой для шведов перспективы пережить самые холодные дни выглядят лучше, однако потом проблемы будут нарастать, поскольку наблюдается значительный рост потребления электроэнергии. Ожидается, что больше всего электроэнергию будет потреблять промышленность и электромобили.

Если зима 2025-2026 годов выдастся особенно суровой, то Швеции может не хватить 6300 МВт, а в последующем за ней холодным временем года в часы пиковой нагрузки нехватка электроэнергии составит от 8 700 МВт до 10 300 МВт, в зависимости от погоды, и импортных мощностей здесь не хватит. По данным моделирования, проведённого шведскими энергетиками, в будущем придётся отключать часть населения от электричества на срок не менее одного часа в день для защиты энергосистемы страны, в то время как некоторые регионы Швеции могут оставаться без электричества до десяти часов в сутки. Тем не менее Лундстрём утверждает, что если весь Евросоюз сократит свое потребление на 5%, то время отключений сократится до двух часов, сообщает издание.

Даже если в шведскую электроэнергетическую систему поступят дополнительные мощности от производства ветровой энергии, этого может быть недостаточно, потому что ветра часто не хватает именно тогда, когда устанавливается чрезвычайно холодное высокое давление. Как правило, то же самое происходит в соседних со Швецией странах, из которых шведы могли бы импортировать электроэнергию. Лундстрём считает, что населению необходима постоянная и значительная экономия в потреблении электроэнергии, особенно в часы пиковой нагрузки. Кроме того, по действующим правилам Евросоюза, после следующей зимы будет закрыта электростанция в Карлсхамне, а повышенная гибкость в потреблении электричества может увеличить баланс на рынке в энергозатратных отраслях, поскольку государство могло бы компенсировать предприятиям сокращение потребления в определённые критические часы, пишет Tidningen Näringslivet.