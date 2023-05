Economist: резкое подорожание энергоносителей могло убить больше людей, чем COVID-19

Как предполагают эксперты журнала The Economist, резко повысившиеся в прошлом году цены на энергоресурсы могли стать причиной более значительного числа смертей в Европе этой зимой, чем коронавирусная инфекция. Согласно построенной ими с использованием статистических данных математической модели, из-за высоких цен на энергию за зиму могло погибнуть до 68 тыс. человек.

Дорогостоящая энергия, возможно, спровоцировала в Европе больше смертей прошедшей зимой, чем коронавирусная инфекция, — к такому выводу пришли эксперты издания The Economist. По их оценкам, сделанным на базе компьютерного моделирования, резко выросшие цены на энергоносители могли спровоцировать до 68 тыс. смертей, говорится в статье.



После начала российской спецоперации на территории Украины в феврале 2022 года Москва сократила экспорт газа в Европу, что привело к значительному росту цен на энергоносители, пишет The Economist. И хотя оптовые цены сейчас упали, однако стоимость электроэнергии и газа для бытовых нужд прошедшей зимой выросли на впечатляющие 69% и 145%, если сравнивать с аналогичным периодом двумя годами ранее.



Между тем, высокие цены на энергоносители «могут стоить жизни», подчёркивается в статье. Они не позволяют людям нормально обогревать свои дома, а проживание в холодных условиях повышает риск обострения сердечных и респираторных заболеваний, предупреждают эксперты.



«В ноябре The Economist предсказал, что дорогая электроэнергия может привести к гибели от 22 тысяч до 138 тысяч человек даже в условиях мягкой зимы. К сожалению, похоже, что мы были правы», — отмечается в статье.

Чтобы оценить, насколько смертность прошлой зимой в Европе отличалась от предыдущих лет, эксперты The Economist использовали общепринятый показатель избыточной смертности. Сравнив фактическую смертность с тем числом, которое можно было бы ожидать, учитывая данные за аналогичный период в 2015–2019 годах, они обнаружили, что смертность в Европе оказалась выше, чем ожидалось.



Согласно их данным, в 28 европейских странах в период с ноября 2022 года по февраль 2023 года было зарегистрировано 149 тыс. избыточных смертей. Это означает, что данный показатель вырос на 7,8%, поясняется в статье.



По мнению экспертов, такой рост можно объяснить несколькими факторами. Среди тех, кто умер прошлой зимой, почти 60 тыс. случаев было зарегистрировано как смерти от COVID-19. Вполне вероятно, что эта болезнь действительно прямо или косвенно повлияла на показатели, однако маловероятно, что только этим объясняется всплеск статистики за зиму, пишет The Economist.



В период с марта 2020 по сентябрь 2022 года доля смертей от COVID-19 официально составила 79% от общего числа избыточных смертей в 28 исследованных странах Европы. Прошлой зимой этот показатель составлял лишь 40%, говорится в статье.



Как показывает статистика, похолодание в декабре 2022 года сопровождалось заметным ростом смертности: падение средней температуры на 1 °C за трёхнедельный период связано с увеличением общего числа смертей на 2,2%, сообщает The Economist.



Однако необходимо отметить, что прошедшая зима в целом была мягче, чем за 2015–2019 годы. Поэтому похолодание не могло быть единственной причиной дополнительных смертей, подчёркивается в статье: «Похоже, что на это могли повлиять высокие цены на энергоносители. Изучение статистики по странам показывает, что в странах с самым высоким уровнем избыточной смертности, как правило, наблюдался самый большой рост расходов на топливо».



Чтобы отделить влияние резко возросших затрат на электроэнергию от негативного воздействия коронавирусной инфекции и изменений температуры, эксперты The Economist построили статистическую модель. В ней также учитываются демографические показатели для каждой страны, количество смертей от коронавируса до прошлой зимы, а также вероятное занижение данных об этих смертях, поясняется в статье.



По оценкам экспертов, рост цен на 0,10 евро за кВтч — около 30% от средней цены на электроэнергию прошлой зимой — приводил к увеличению еженедельной смертности в стране примерно на 2,2%. Если бы электричество прошлой зимой стоило так же, как в 2020 году, то в рамках этой модели можно было бы ожидать примерно на 68 тыс. смертей меньше, чем это реально произошло. Это составляет около 3,6% для Европы, подчёркивается в статье.



В то же время смертность прошедшей зимой могла бы быть ещё выше, если бы правительства разных стран не принимали мер в сфере энергетики, констатирует The Economist. Используя данные консалтинговой компании Vaasaett, эксперты также подсчитали, сколько избыточных смертей произошло бы, если бы счета за электроэнергию не были снижены за счёт ограничения цен или снижения налогов с продаж.



Как показывает моделирование, эти субсидии в 23 странах позволили спасли около 26,6 тыс. жизней. Сейчас по мере падения оптовых цен на энергоносители и повышения температуры непосредственная угроза для жизни населения постепенно исчезает. Но очевидно, что в зимний период это оказало смертоносное влияние, заключает The Economist.