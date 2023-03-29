INN Poland: газ мог закончиться в январе — от энергетического кризиса Польшу спасла тёплая зима

Мягкая зима буквально спасла Польшу от энергетического кризиса. Как пишет INN Poland, если бы температура оказалась ниже, в соответствии с негативным сценарием, газ в Польше мог бы закончиться уже в январе. Однако страна израсходовала очень много запасов, поэтому уже сейчас необходимо начать борьбу за заполнение хранилищ, потому что достать голубое топливо будет становиться всё труднее.

В конце прошлого года страны ЕС приложили все усилия, чтобы заполнить газом свои хранилища, поскольку приближалась зима, и было неизвестно, насколько суровой она будет. Как пишет INN Poland, сегодня известно, что Польша, по сравнению с другими странами, израсходовала очень много запасов, поэтому уже сейчас стране необходимо начать борьбу за заполнение хранилищ, так как достать газ будет становиться всё труднее.

Как продолжает автор материала, эта зима оказалась мягкой. Если бы температура была ниже, в соответствии с негативным сценарием, газ в Польше мог бы закончиться уже в январе. Но запасы страны всё равно сильно уменьшились. Глава немецкого регулятора BNetzA Клаус Мюллер предупредил, что газовый кризис ещё не закончился и, если следующая зима будет холодной, призрак регламентирования газа может вернуться. Он отметил, что зима 2023-2024 годов станет первой для ЕС, когда он будет полностью лишён поставок российского трубопроводного газа. И в это время мировые поставки СПГ не увеличатся.

Даже заполненные до отказа хранилища стран ЕС, способные вместить около 100 млрд кубометров, могут удовлетворить лишь четверть европейского спроса. Уже осенью 2022 года польские проправительственные СМИ с удовлетворением отмечали, что в Германии относительно низкий процент заполненных газовых хранилищ. Они добавили, что у Польши нет такой проблемы, так как их хранилища заполнены почти до конца.

Однако дело в том, что уровни заполнения в этих двух странах несопоставимы. В Германии общая ёмкость всех 47 газовых хранилищ составляет около 23 млрд кубометров. Как отмечает Центр восточных исследований, это соответствует «примерно четверти годового внутреннего потребления или полному покрытию двух месяцев зимнего спроса в ситуации, если импорт со всех направлений полностью прекратится».

Януш Штейнхофф, бывший министр экономики и бывший заместитель премьер-министра, сообщил, что мощность польских хранилищ составляет 15% по отношению к годовому потреблению. Он также добавил, что они являются одними из самых маленьких в Европе.

Вместимость хранилищ составляет 3,2 млрд кубических метров, что примерно равно 15% годового потребления в Польше. В Германии это 25%, а есть страны, у которых более 100%, подчеркнул Штейнхофф.

А Гражина Пиотровская-Олива, бывший генеральный директор PGNiG, отметила, что при 80-процентном заполнении хранилищ запасов газа хватит примерно на два месяца. Это говорит о том, что мягкая зима буквально спасла Польшу от энергетического кризиса.

Сегодня главная проблема Польши заключается в том, что, в отличие от других стран, она ещё не начала пополнять свои запасы газа. В процентном выражении у страны его меньше, чем в среднем по Европе. Правда, у Франции, например, запасы ниже (29%), но в абсолютном выражении у французов всё равно почти в два раза больше газа, чем у поляков.

Аналитики предостерегают от промедления в закупках. Данные Европейской комиссии показывают, что в целом в прошлом году европейский импорт российского трубопроводного газа составил 62 млрд кубометров, что на 60% меньше, чем в среднем за предыдущие пять лет.

По прогнозам Международного энергетического агентства, в этом году российские поставки в ЕС сократятся до 25 млрд кубометров при условии, что потоки по трубопроводу «Турецкий поток» и через Украину будут соответствовать объёмам декабря 2022 года. Таким образом, получить газ будет гораздо сложнее.