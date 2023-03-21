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NTD: в Омане посреди пустыни появилась гигантская картина
Швейцарско-французский художник Сайпе создал в Омане гигантскую картину рядом с электростанцией посреди пустыни. Как сообщает NTD, на ней изображён маленький мальчик, который словно только что зажёг лампочку, подключённую к солнечным панелям. Произведение искусства призвано показать, как важно развивать экологичную энергетику.
Море солнечных панелей и маленький мальчик, который словно только что зажёг подключённую к ним лампочку. Гигантскую картину рядом с электростанцией посреди пустыни в Омане создал швейцарско-французский художник Сайпе.
 
Работа называется «Навстречу хорошим идеям». Размером она сто на сто метров. А поле из солнечных панелей протянулось на шесть километров.
 
САЙПЕ, художник: Это своего рода волшебство. Когда приезжаешь в такое место и видишь панели, которым нет конца и края и которые вырабатывают электричество, — для меня это волшебство.
 
Для этой работы художника пригласило посольство Швейцарии в Омане. Мастер говорит, что решил сделать картину такой огромной из-за больших размеров солнечной электростанции.
 
САЙПЕ: Самой большой проблемой были 40-градусная жара и ветер. Когда рисуешь на песке, ветер очень мешает. К тому же нельзя ходить по картине, поэтому было сложно.
 
Произведение искусства призвано показать, как важно развивать экологичную энергетику.
 
Дата выхода в эфир 20 марта 2023 года.
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