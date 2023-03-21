NTD: в Омане посреди пустыни появилась гигантская картина

23:46
Артиллеристы «Вагнера» рассказали о приоритетных целях в наступлении на Артёмовском направлении
Боец «Группы Вагнера» расчёта гаубицы Д-30 в беседе с РИА Новости рассказал о приоритетных целях в наступлении на Артёмовском направлении.
23:37
Толпа фанатов встретила Месси перед семейным ужином
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси с большим трудом смог добраться до ресторана в Буэнос-Айресе, в котором планировался семейный ужин.
23:32
Президент Чехии Павел: в ряде стран Европы проходит ревизия отношений с Китаем
Президент Чехии Петр Павел заявил, что в ряде стран Европы проходит определённая ревизия отношений с Китаем.
23:20
Крамер: Устюгов смог бы победить Клебо в спринте
Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер считает, что олимпийский чемпион Сергей Устюгов был бы способен составить реальную конкуренцию пятикратному победителю Игр Йоханнесу Клебо на этапах Кубка мира.
23:14
Кирби: США не считают Китай беспристрастной стороной в ситуации вокруг Украины
Администрация США считает, что Китай не является беспристрастной стороной в ситуации вокруг Украины.
23:05
Кросби, Шестёркин и другие звёзды НХЛ записали видеопоздравления Овечкину
Звёзды Национальной хоккейной лиги выбрали интересный способ поздравить капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с выходом на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
23:01
В Белом доме заявили, что Байден хочет сохранять открытыми каналы связи с Китаем
В Белом доме заявили, что американский президент Джо Байден хочет сохранять открытыми каналы связи с Китаем.
22:56
Тренер «Авангарда» назвал трудовой победу над «Металлургом» в третьем матче серии
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец назвал главные составляющие победы над магнитогорским «Металлургом» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:41
Пентагон: США по-прежнему не планируют поставки истребителей Киеву
В Министерстве обороны США заявили, что Вашингтон по-прежнему не планирует поставки истребителей Киеву.
22:36
РИА Новости: арестованный блогер-сыроед утверждает, что в смерти его сына виновата супруга
Мужчина, у которого в Сочи от истощения умер ребёнок, утверждает, что за трагедию ответственна его супруга, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
22:36
Фёдоров после поражения от «Локомотива» указал на ошибки ЦСКА в обороне
Тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров объяснил причины поражения от ярославского «Локомотива» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина.
22:28
Воробьёв: «Металлург» отдаст всё, чтобы вернуться в серию с «Авангардом»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв высказался о поражении от омского «Авангарда» в третьем матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:27
Украинский суд заочно вынес приговоры 20 депутатам Госдумы
Суд на Украине постановил заочно приговорить 20 депутатов Государственной думы к 15 годам лишения свободы.
22:19
Сторонники Трампа пришли к суду в Нью-Йорке в преддверии его возможного задержания
Сторонники экс-президента США Дональда Трампа пришли к суду в Нью-Йорке, где политику могут предъявить обвинения.
22:18
В РФС готовы обсудить паузы в матчах для игроков-мусульман во время Рамадана
Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался об идее введения пауз в матчах для игроков-мусульман во время Рамадана.
22:15
Россия и Китай заявили о недопустимости развязывания ядерной войны
Москва и Пекин в совместном заявлении подчеркнули недопустимость развязывания ядерной войны, отметив, что в таком конфликте не может быть победителей.
21:59
Россия и КНР назвали ответственный диалог путём урегулирования кризиса на Украине
Российская Федерация и Китайская Народная Республика в совместном заявлении назвали ответственный диалог оптимальным путём для устойчивого урегулирования кризиса на Украине.
21:53
Мишель: страны ЕС обсудят расширение возможностей ЕС для передачи Украине 1 млн снарядов
Саммит ЕС 23—24 марта рассмотрит расширение производственных возможностей Евросоюза, чтобы поставить украинской армии миллион боеприпасов, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.
21:53
Хет-трик Чеховича принёс «Локомотиву» первую победу над ЦСКА в серии плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА потерпел разгромное поражение от ярославского «Локомотива» в третьем матче 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:51
Медведев выразил мнение, что Запад «радуется» визиту Си Цзиньпина в Россию
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в эфире Первого канала выразил мнение, что Запад «радуется» визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.
21:48
Калинская вышла во второй круг теннисного турнира в Майами
Россиянка Анна Калинская оформила выход во второй раунд турнира в Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (США).
21:44
Вице-премьер Чернышенко: отношения России и Китая не подвержены политической конъюнктуре
Отношения между Россией и Китаем не подвержены никакой политической конъюнктуре, заявил корреспонденту RT Мураду Газдиеву российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
21:39
Котов вышел в основную сетку теннисного «Мастерса» в Майами
Россиянин Павел Котов оформил выход в основную сетку представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (США).
21:37
Пентагон: США смогут доставить ЗРК Patriot на Украину ускоренным образом
В Пентагоне утверждают, что США смогут доставить зенитные ракетные комплексы Patriot на Украину ускоренным образом.
21:31
Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России примером взаимодействия великих держав
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России примером взаимодействия великих держав.
21:25
Кортеж Си Цзиньпина покинул Кремль после его встречи с Путиным
Кортеж председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина покинул Кремль после его встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
21:22
Сёмин уверен, что сборная Ирана по футболу является серьёзным соперником для россиян
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Ирана.
21:21
Пентагон решил отправить Украине более старые танки Abrams ради ускорения их поставок
Соединённые Штаты решили отправить на Украину более старую версию танков Abrams, чтобы ускорить их поставку украинской армии, заявили в Пентагоне.
21:20
США не намерены вслед за Британией поставлять Украине боеприпасы с обеднённым ураном
Пентагон заявил, что не намерен вслед за Британией передавать Украине боеприпасы с обеднённым ураном.
21:09
В Узбекистане произошло землетрясение силой до 6 баллов
В Узбекистане произошло землетрясение силой до 6 баллов. Об этом говорится в сообщении центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.
21:08
Сборную России по боксу эвакуировали из отеля из-за землетрясения в Индии
В Федерации бокса России (ФБР) рассказали, что во время проведения женского чемпионата мира 2023 года в Нью-Дели в Индии произошло землетрясение.
21:01
Путин: Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле
Российский президент Владимир Путин, комментируя намерение Великобритании поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном, заявил, что, похоже, Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.
20:59
Россия примет киберспортивные клубы Китая на тестовых соревнованиях «Игр будущего»
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам встречи с членами делегации КНР во главе с Си Цзиньпином рассказал об организации киберспортивных соревнований «Игры будущего» в Казани.
20:57
«СТРАНА.ua»: в Одессе сообщили о взрывах в городе
Взрывы произошли в Одессе, сообщает украинское издание «СТРАНА.ua». В области объявлена воздушная тревога.
20:50
Канчельскис назвал систему «весна-осень» наиболее подходящей для российского футбола
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал идею перехода на схему проведения чемпионата России по футболу «весна-осень».
20:47
Американский журналист Гринвальд: США принесут Украину в жертву ради ослабления России
США отказываются от идеи перемирия на Украине, потому что Вашингтон планирует принести эту страну в жертву, чтобы ослабить Россию. Об этом заявил в эфире Fox News журналист Гленн Гринвальд, общаясь с ведущим Такером Карлсоном.
20:41
Путин: Россия и Китай поставили масштабные цели и задачи на перспективу
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия и Китай поставили масштабные цели и задачи на перспективу.
20:37
Бородавко: соперничество между лыжниками и биатлонистами на ЧР — правильная идея
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об участии биатлонисток Екатерины Носковой и Елизаветы Каплиной в чемпионате России по лыжным гонкам.
20:34
Социолог Макушева объяснила, почему новички бросают занятия спортом
Социолог, руководитель лаборатории спортивных исследований ЦСП «Платформа» Мария Макушева рассказала, почему новички отказываются от занятий спортом.
20:33
Диетолог Дюваль посоветовала не употреблять сладости при проблемах с суставами
Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о продуктах, которые не стоит употреблять при проблемах с суставами.
20:33
Исследование: большинство девятиклассников рассматривают возможность пойти в колледж
Большинство девятиклассников (61%) рассматривают возможность продолжения обучения в колледже.
20:31
Офтальмолог Шкатова рекомендовала не спать в контактных линзах
Офтальмолог медицинского центра «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Алёна Шкатова заявила, что спать в контактных линзах нежелательно.
20:30
Исследование: 26% россиян считают, что им пора планировать своё питание
Сайт kp.ru провёл исследование, согласно которому 26% россиян считают, что им пора планировать своё питание, так как время от времени они не успевают использовать купленные продукты до окончания срока годности.
20:30
В Подмосковье более 230 тысяч человек прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года
В Московской области 235 тыс. человек прошли диспансеризацию и профосмотры с начала 2023 года.
20:29
В Татарстане заработали круглосуточные посты по спасению рыбаков
В Татарстане появились круглосуточные посты по спасению рыбаков, заявил начальник ГУ МЧС России по региону Рафис Хабибуллин.
20:29
Президент Бразилии считает Россию важным гарантом долгосрочного мира на всей планете
Россия является гарантом долгосрочного мира на всей планете, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
20:29
Осинькин объяснил, почему в состав сборной России был включён один футболист «Крыльев»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, почему ряд игроков самарской команды не вошли в состав сборной России на мартовские товарищеские матчи с командами Ирана и Ирака.
20:28
На актёра Дмитрия Назарова составили протокол за дискредитацию ВС России
В отношении актёра Дмитрия Назарова составили административный протокол за дискредитацию Вооружённых сил России.
20:16
Глава UFC Уайт планирует открыть боксёрский промоушен
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о планах по расширению своего спортивного бизнеса.
20:15
Американский активист Кауч: поездка Путина в Мариуполь показала успехи России
Американский общественный деятель Мэтт Кауч с иронией прокомментировал поездку президента России Владимира Путина в Мариуполь, отметив, что «только идиот думает, что Россия проигрывает» в украинском конфликте.