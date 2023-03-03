Guardian: полиция Дании расследует, кто «испортил» известный памятник Русалочке цветами российского флага

На постаменте знаменитой статуи Русалочке в Копенгагене появился российский триколор, рассказывает The Guardian. В датской полиции начали расследование в отношении такого «акта вандализма», который воспринимается как знак поддержки в украинском конфликте.
В Копенгагене неизвестные раскрасили фундамент статуи Русалочке в Копенгагене в цвета российского флага, сообщает The Guardian.
Как рассказывает издание, триколор появился в ночь на четверг на камне, который служит постаментом для знаменитого датского памятника. В полиции Копенгагена заявили, что стражи правопорядка побывали на месте преступления и зарегистрировали «акт вандализма». Полицейские начали расследование и стараются отыскать «улики». Действия неизвестных лиц воспринимают как знак поддержки Кремля в украинском конфликте.
В статье отмечается, что статуя Русалочки весом 175 кг создана скульптором Эдвардом Эриксеном, который вдохновлялся главной героиней одноимённой сказки Ганса Христиана Андерсена. Памятник страдал от действий вандалов множество раз: в 1964 году похищали её голову, в 1984 году — отрезали руку, в 1998 году голову снова похитили, но позднее вернули, а в 2003 году статую взорвали. Кроме того, Русалочку много раз раскрашивали или подписывали. Последний раз это произошло в 2020 году, когда на ней появилась таинственная надпись «Расистская рыба», пишет The Guardian.
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