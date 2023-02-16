NTD: винтажные автомобили с шиком проехали по Мумбаи

03:30
В январе Япония снизила объём импорта СПГ из России на 9,7%
Япония в январе 2023 года на 9,7% снизила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России.
03:18
Российский военнослужащий рассказал о пытках и избиениях в украинском плену
Вернувшийся из плена военнослужащий ВС России Александр Блошенко заявил, что украинские надсмотрщики избивали и пытали его, а также пытались заставить его мать провести политическую акцию.
03:03
Воздушная тревога на востоке Украины отменена
Воздушная тревога, объявлявшаяся в восточных регионах Украины в ночь на 16 февраля, отменена.
02:49
ЦБ разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов участникам спецоперации
Банк России разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов, которые были выданы участникам специальной военной операции на Украине и членам их семей.
02:36
Россия в декабре в 3,3 раза сократила объем вложений в госбумаги США
Объём вложений России в американские государственные ценные бумаги в декабре 2022 года сократился в 3,3 раза по сравнению с предыдущим месяцем.
02:21
Bloomberg: признание ФРГ о меньшем числе танков для ВСУ свидетельствует о провале Запада
Признание Германии на счёт того, что Украина получит танков меньше, чем было обещано ранее, свидетельствует о провале стран Запада в поддержке украинской армии, заявил обозреватель Bloomberg Арне Делфс.
02:05
BNO News: в США потерпел крушение военный вертолёт
Военный вертолет потерпел крушение в американском штате Алабама, все кто находился на борту погибли, сообщает телеканал BNO News со ссылкой на местные власти и очевидцев.
02:00
Терзич — о победе «Боруссии» над «Челси»: приятно выйти победителем
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о победе своих подопечных в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».
01:51
Госдеп: Блинкен примет участие в министерском совещании G7 в ФРГ
Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в министерском совещании стран G7, сообщила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
01:46
Холанд — о победе «Манчестер Сити» над «Арсеналом»: это было чемпионское выступление
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о победе своего клуба над «Арсеналом» в матче АПЛ.
01:33
Адейеми признан лучшим игроком матча «Боруссия» — «Челси»
Нападающий «Боруссии» Карим Адейеми признан лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Челси».
01:33
На востоке Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в ряде областей востока Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
01:20
La Nacion: в США заинтересовались расследованием въезда в Аргентину беременных россиянок
Американские власти обратились в суд Аргентины с целью получить информацию по делу о въезде в страну беременных женщин из России, сообщает газета La Nacion со ссылкой на источники.
01:15
Фигуристка Медведева рассказала о своём девизе в спорте
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своём девизе в спорте.
01:03
Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил об отсутствии у НАТО боеприпасов для Украины
Бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что у НАТО нет боеприпасов для отправки на Украину.
01:00
«Реал» разгромил «Эльче» в матче Примеры
«Реал» нанёс поражение «Эльче» в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.
00:55
Гол Адейеми принёс «Боруссии» победу над «Челси» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Челси» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
00:52
«Бенфика» забила два безответных мяча «Брюгге» в матче ЛЧ
«Бенфика» нанесла поражение «Брюгге» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
00:48
Российский солдат рассказал об охоте диверсантов ВСУ за бойцами Группы Вагнера
Диверсанты ВСУ пытаются пленить бойцов из Группы Вагнера, заявил вернувшийся из плена солдат ВС России Дмитрий Галкин.
00:28
«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» и возглавил турнирную таблицу АПЛ
«Манчестер Сити» нанёс поражение «Арсеналу» в перенесённом матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.
00:21
Канчельскис: надеюсь, что Дзюба поможет «Локомотиву»
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о переходе форварда Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».
00:15
Госдеп: США не могут позволить себе разрыв прямого диалога с КНР
США не могут позволить себе пойти на разрыв прямого диалога с Китаем, заявила первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.
00:10
L'Équipe: Месси больше не хочет продлевать контракт с ПСЖ
Нападающий ПСЖ Лионель Месси не планирует продлевать контракт с парижским клубом.
00:04
TMZ: умерла американская актриса Ракель Уэлч
Американская актриса Ракель Уэлч скончалась в возрасте 82 лет, сообщает портал TMZ со ссылкой на семью актрисы.
00:00
Фёдоров выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Овечкина
Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Овечкина, отца нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
23:58
Блинкен с 16 по 22 февраля посетит Германию, Турцию и Грецию
Госсекретарь США Энтони Блинкен с 16 по 22 февраля посетит Германию, Турцию и Грецию.
23:42
РИА Новости: ПТРК «Корнет» ВС России уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в ДНР
Расчёт противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» Вооружённых сил России уничтожил наблюдательный пункт украинской армии на Авдеевском направлении.
23:41
Петржела: «Зенит» — это российский ПСЖ
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил петербургский клуб и ПСЖ.
23:31
Госдеп отверг заявления о причастности США к подрыву «Северных потоков»
США отвергают обвинения в подрыве «Северных потоков», Вашингтон оставляет расследование тем странам, в чьей юрисдикции произошёл инцидент, сообщил американский Госдеп.
23:30
Корнеев: «Торино» — хороший вариант для Миранчука, €12 млн он точно стоит
Тренер сборной России на Евро-2008 Игорь Корнеев высказался об успехах полузащитника итальянского «Торино» Алексея Миранчука.
23:21
Захарова прокомментировала высылку из Эстонии организатора акций «Бессмертного полка»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала высылку из Эстонии организатора акций «Бессмертного полка» Сергея Чаулина с русофобским курсом, которого придерживается страна.
23:19
Чалов: никому неинтересно играть в Азии
Нападающий сборной России и московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в АФК.
23:15
В трёх городских округах Подмосковья построят новые фельдшерские пункты
В трёх городских округах Московской области построят новые фельдшерские пункты.
23:10
Астроном оценил опасность пролетающего мимо Земли почти километрового астероида
Крупный астероид 199145 (2005 YY128) диаметром 800 м, который пролетит мимо Земли в ночь на четверг, 16 февраля, не представляет опасности для планеты. Об этом сообщил руководитель Астрофизической оптической обсерватории КубГУ Александр Иванов.
23:10
В подмосковные МФЦ обратились более миллиона раз с начала года
В многофункциональные центры Московской области обратились более миллиона раз с начала 2023 года.
23:09
Открыт приём заявок на конкурс «Моя страна — моя Россия»
Начался приём заявок на конкурс «Моя страна — моя Россия» в качестве эксперта.
23:09
Юрист Зюков прокомментировал меры поддержки бизнеса в России
Управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков высказался о мерах поддержки бизнеса в стране.
23:09
Хоккейный эксперт Чижмин выразил поддержку Александру Овечкину
Бывший хоккеист Евгений Чижмин выразил соболезнования в связи со смертью отца нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Михаила Овечкина.
23:08
Психолог Винокурова: одиночество может быть позитивным
Психолог Юлия Винокурова рассказала, почему некоторым людям нравится одиночество.
23:08
Рублёв проиграл де Минору в первом круге турнира в Роттердаме
Российский теннисист Андрей Рублёв не смог пробиться во второй круг турнира в Роттердаме (Нидерланды).
22:59
Президент Всемирного банка Малпасс решил покинуть пост к 30 июня
Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс сообщил, что решил покинуть пост к 30 июня.
22:58
Чалов рассказал, почему проводит лучший за последние годы сезон в ЦСКА
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, почему проводит лучший за последние годы сезон.
22:53
Путин сообщил, что в новых регионах России уже идёт работа по восстановлению соцсферы
Президент России Владимир Путин сообщил, что в новых российских регионах уже идёт работа по восстановлению социальной сферы.
22:50
Парламент Эстонии уточнил, какие советские памятники необходимо демонтировать
Парламент Эстонии в ходе заседания принял поправки к строительному кодексу и закону о государственном имуществе, которые предоставляют право для демонтажа из публичного пространства советских памятников.
22:49
Роман Ротенберг считает Кубок Континента очень важным трофеем для СКА
Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказал мнение, что победа в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является очень важной для клуба.
22:45
Глава КПРФ Зюганов рассказал, что Путин из-за тяжёлого графика может позвонить ему ночью
Глава КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что российский президент Владимир Путин из-за напряжённого графика иногда звонит ему ночью.
22:40
Le Parisien: ПСЖ может отпустить Неймара бесплатно в другой клуб
В «Пари Сен-Жермен» рассматривают возможность бесплатного перехода нападающего Неймара в другой клуб.
22:38
В конгрессе США предупредили о риске дефолта в июле — сентябре 2023 года
Соединённые Штаты могут столкнуться с дефолтом в июле — сентябре 2023 года, если не будут повышены лимиты госдолга.
22:30
Замглавы Минфина: сбор с бизнеса в бюджет может быть добровольным или обязательным
Взнос крупного бизнеса в бюджет в формате windfall tax может быть добровольным или обязательным, сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов.
22:29
Дэйли: отец Овечкина многое сделал для развития сына как хоккеиста и личности
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что отец российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Михаил Овечкин сделал многое для развития сына как игрока и личности.