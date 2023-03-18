NYT: «Метрополитан-опера» заплатит Нетребко $200 тысяч за отменённые выступления

Российская оперная певица Анна Нетребко получит компенсацию от нью-йоркского театра «Метрополитан-опера» за отмену выступлений из-за её пропутинской позиции, пишет The New York Times. Как рассказывает издание, суд учёл контрактные обязательства учреждения и не нашёл в политической позиции Нетребко «нарушения правил» и «безнравственного поведения».

Суд обязал нью-йоркский театр «Метрополитан-опера» выплатить российской оперной певице Анне Нетребко более $200 тыс. за отменённые в прошлом году выступления из-за её отказа осудить действия президента России Владимира Путина на Украине, сообщает The New York Times.

Согласно решению третейского судьи Говарда Эдельмана, принятому в прошлом месяце, «Метрополитан-опера» должна компенсировать Нетребко 13 несостоявшихся выступлений по договорному соглашению, известному как «плати или играй» (pay or play). Оно обязывает учреждение заплатить исполнителю даже в том случае, если оно позже отказывается от его услуг. В то же время театр настаивал, что одна из крупнейших звёзд оперной сцены не имеет права на выплату, поскольку отказалась выполнять требование компании осудить российскую спецоперацию и таким образом нарушила пункт контракта о недостойном поведении.

Третейский судья постановил, что Анна Нетребко, «несомненно, сторонница Путина, и имеет на это право». Эдельман добавил, что поддержка российского президента «точно не является безнравственным поведением и не представляет сама по себе нарушения правил». В то же время судья отказал певице в выплате $400 тыс. гонорара за выступления, запланированные на следующий сезон, но не закреплённые контрактом. К тому же Нетребко получила штраф в размере $30 тыс. за «крайне неуместные» заявления после начала спецоперации: The New York Times отмечает, что своих западных критиков оперная дива назвала «злыми, как слепые агрессоры».