Венгрия снова «поёт» не в унисон с ЕС — Guardian о постановке в Будапеште оперы «Война и мир»

Будапешт стал «самой дружественной» столицей ЕС по отношению к России после начала спецоперации, пишет The Guardian. Хотя премьер-министр Виктор Орбан подписался под пакетом санкций ЕС против Москвы, он сам часто критиковал их как контрпродуктивные. О поддержке свидетельствует и недавняя постановка в Будапеште оперы «Война и мир», подчёркивается в статье. По словам автора, помпезная музыка и патриотичное русскоязычное либретто вызывают неоднозначную реакцию, особенно когда они исполняются на сцене всего в трёх часах езды от украинской границы.

В Будапеште с успехом прошла постановка оперы «Война и мира», поставленной по знаменитому роману Льва Толстого о наполеоновском вторжении в Россию и адаптированной композитором Сергеем Прокофьевым в 1940-е годы, когда у всех были свежи воспоминания о разгроме Советским Союзом нацистов. А учитывая современные условия и приближение первой годовщины начала российской спецоперации, это подчёркивает позицию Венгрии в отношении России, пишет The Guardian.



Венгерская государственная опера, представившая на своей сцене премьеру этого спектакля на прошлой неделе, сообщила о том, что график и постановка оперы были запланированы задолго до обострения конфликта на Украине. Однако «помпезная музыка и патриотичное русскоязычное либретто вызывают нервный резонанс» по мере приближения первой годовщины с момента начала спецоперации — особенно когда такой спектакль исполняётся на сцене «всего в трёх часах езды от украинской границы», подчёркивается в статье.

Хор будапештского оперного театра пел под громкие торжествующие оркестровые аккорды: «Мы кровью защищали Отечество! Слава армии! Слава России никогда не померкнет!» — и среди публики не было заметно никакого беспокойства в отношении этих текстов и фраз о том, как российская армия сокрушает «иноземную саранчу», пишет The Guardian. Спектакль прошёл с успехом: после завершения четырёхчасовой постановки зрители аплодировали стоя.



И этому не стоит удивляться: Будапешт стал самой дружественной столицей Европейского союза по отношению к России с момента обострения конфликта на Украине в прошлом году, говорится в статье. Он по-прежнему открыт для российских туристов, здесь нет развевающихся над правительственными зданиями украинских флагов, как в других центральноевропейских столицах.



За пределами оперного театра и по всему центру Будапешта видны рекламные щиты, которые гласят: «Венгры приняли решение: 97 процентов говорят НЕТ санкциям». Они были размещены со ссылкой на опрос, проведённый венгерским правительством «с использованием наводящих вопросов», чтобы население выразило своё мнение в отношении санкций ЕС против России, поясняется в статье. Хотя крайне правый премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписался под пакетом санкций ЕС, он сам часто критикует их и называет «контрпродуктивными».

В то время как другие европейские лидеры с энтузиазмом публиковали свои фотографии из Киева и наперегонки пытались изобразить себя «самым большим союзником Украины», ни Орбан, ни венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто не посещали Украину после начала спецоперации. При этом Сийярто побывал этим летом с визитом в Москве, отмечается в статье.



Орбан также заблокировал поставки или транзит оружия на Украину через Венгрию и неоднократно призывал к мирным переговорам. И хотя он утверждает, что Венгрия сохраняет нейтралитет в отношении конфликта, критики Орбана заявляют, что его действия равносильны «молчаливой поддержке» политики Кремля, что выглядит странно для союзника по НАТО. «Быть нейтральным сейчас означает поддерживать Путина», — заявил в интервью The Guardian неназванный дипломат из другой европейской страны.

Орбан, который выиграл четвёртый срок подряд на выборах весной прошлого года, уже долгое время подвергается критике из-за рубежа, напоминает автор. Однако его это не смущает: он с гордостью заявил, что строит в стране «нелиберальную демократию» — в отличие от того, что он считает «дегенеративным» Западом, говорится в статье.



Однако даже некоторые консервативные друзья Орбана в Европе в последнее время начали проявлять обеспокоенность в связи с его политикой в отношении Москвы. В частности, это подорвало тёплые отношения между Венгрией и Польшей, пишет The Guardian. Если раньше власти этих двух стран поддерживали друг друга под огнём критики из Брюсселя по вопросам верховенства закона, то теперь Польша стала одним из ведущих сторонников украинских властей, в отличие от Венгрии.



Как считает Славомир Дембски, директор Польского института международных отношений в Варшаве, позиция Орбана в отношении России фактически положила конец и деятельности «вышеградской четвёрки», объединяющей Польшу, Венгрию, Чехию и Словакию. Лидеры этих стран раньше часто проводили общие саммиты и достигали консенсуса по разным вопросам, однако теперь ситуация изменилась, пояснил он.



«Никто больше не хочет встречаться с венграми. Сейчас, когда подходит время саммита, все начинают общаться в Варшаве, Братиславе и Праге и решать, что же мы будем делать?» — заявил Дембски в интервью The Guardian. По его словам, отчасти проблема заключалась в том, что Орбан часто выражает своё несогласие с общеевропейской позицией публично. «Посмотрите на Австрию, они, возможно, разделяют некоторые венгерские позиции, но они просто молчат — и на них не обращают внимания», — пояснил эксперт.



Некоторые аналитики полагают, что публичная критика Орбана в адрес Украины — это способ «доказать лояльность» Москве и добиться благоприятных инвестиций от российского бизнеса в Венгрии, а также получить кредиты в будущем. Это также способно объяснить усилия Венгрии по исключению нескольких российских бизнесменов из санкционных списков ЕС, говорится в статье.



Кроме того, венгерское правительство, в отличие от большинства других европейских стран, отказалось высылать российских дипломатов после введения западных санкций — и теперь в Будапеште находится одно из крупнейших российских дипломатических представительств в Европе. «Некоторые опасаются, что открытые границы Шенгенской зоны означают, что Россия может использовать Будапешт в качестве базы для своих шпионских операций по всей Европе», — пишет The Guardian.



В последнее время также растёт озабоченность в отношении закона, который позволяет министру обороны Венгрии уволить любого армейского офицера старше 45 лет. Правительство Венгрии заявило, что этот шаг направлен на омоложение кадрового состава. Однако критики Орбана обвиняют его в том, что в стране проводится «потенциальная массовая чистка» высшего армейского руководства, говорится в статье.



«Весьма необычно, что страна НАТО решает провести фундаментальную реорганизацию и сократить свои вооружённые силы в такой напряжённой ситуации, как сейчас, когда все остальные страны укрепляют свои вооружённые силы», — заявил в интервью The Guardian Андраш Рац из Немецкого совета по международным отношениям.

Венгерский депутат от оппозиции и бывший младший министр обороны Агнеш Вадаи также заявила, что многие офицеры с многолетним опытом работы в НАТО и в различных структурах альянса теперь будут уволены. «Это стало неожиданностью для всех, и трудно не увидеть связи между внешнеполитической стратегией премьер-министра и этим законом», — подчеркнула она в интервью The Guardian.



Ещё один скандал произошёл после того, как американский консерватор Род Дреер написал в своём блоге о встрече между иностранными представителями правых сил и премьер-министром Венгрии. В нём он процитировал Орбана, который якобы заявил, что Россия превратила Украину в «неуправляемую развалину», сравнив ситуацию с Афганистаном. Эта публикация вызвала возмущение в Киеве — и посла Венгрии вызвали в МИД для разъяснений, пишет The Guardian.



В то же время позицию Орбана в отношении украинского конфликта на данный момент одобряет подавляющее большинство населения Венгрии. Её усиливают и средства массовой информации, которые в значительной степени находятся под контролем правительства. Опросы также показывают, что большинство венгров негативно относятся к политике Украины. Благодаря этому правительству Орбана пока удаётся объяснять рекордную инфляцию в стране и ухудшение состояния экономики негативными последствиями западных санкций, заключает The Guardian.