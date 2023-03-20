Guardian: украинский конфликт — не оправдание для наращивания производства СПГ в США

Украинский конфликт — это «ложное обоснование» для наращивания СПГ-мощностей в США, пишет The Guardian. В действительности американские компании переоценивают будущий спрос на сжиженный природный газ и недооценивают то негативное влияние, которое увеличение его производства окажет на окружающую среду. Эксперты убеждены, что нынешняя реакция американцев на энергетический кризис — это «перегиб», и призывают «сдать назад», но США поступают абсолютно наоборот.

Боевые действия на Украине спровоцировали взрывной рост цен на сжиженный природный газ, из-за чего американцы теперь активно наращивают его производство, сообщает The Guardian. В 2025 году на Южном побережье США планируется завершить строительство пяти новых терминалов по сжижению голубого топлива для дальнейшей его поставки на огромных танкерах к тем покупателям по всему миру, которые заплатят за него самую высокую цену. Уже одобрено создание восьми дополнительных объектов, а также рассматриваются предложения по строительству ещё восьми заводов. И все они будут расположены на сухопутном участке протяжённостью приблизительно 1100 км на Южном побережье США в штатах Луизиана и Техас. Если все новые проекты будут реализованы, американцы смогут удвоить, если не утроить объёмы экспортируемого природного газа, абсолютно позабыв о своих климатических целях.

Новые терминалы СПГ не только представляют угрозу для окружающей среды, увеличивая риск наводнений и оползней, но ещё и оказывают большой негативный эффект на жителей тех регионов, где они строятся, особенно на рыболовство. К тому же люди опасаются ядовитых выхлопов и возможного взрыва на заводе. «Мы постоянно думаем об этой угрозе», — говорят местные жители.

Экономическим обоснованием для строительства всех этих объектов служит высокая цена на СПГ, которая выросла вдвое после начала боевых действий на Украине, продолжает британское издание. Специалисты прогнозируют, что в следующем году по всему миру будет создано СПГ-инфраструктуры на $42 млрд. И хотя тёплая зима в Европе немного охладила энтузиазм компаний, стоимость газа всё ещё остаётся высокой. Однако эксперты полагают, что предприятия переоценивают будущий спрос на энергию, а также недооценивают тот вред, который увеличение производства СПГ может нанести окружающей среде. Они убеждены, что потребность в газе, а вместе с ней и цена на него — упадут. Нынешнюю реакцию на энергетический кризис специалисты называют «перегибом» и призывают «сдать назад», но США поступают абсолютно наоборот.

После начала боевых действий на Украине глава Белого дома Джо Байден пообещал обеспечить Европу природным газом, чтобы компенсировать прекращение экспорта из России. Он разрешил американским компаниями заключить 19 дополнительных контрактов на поставку СПГ. Это решение оказалось настолько эффективно, что удалось продать больше газа, чем изначально было обещано.

Но Европа смогла пережить эту зиму не благодаря новым терминалам, отмечает издание. Ведь ни один из анонсированных объектов пока ещё не построен. Европейцы получили газ с уже существующих терминалов в США и других странах, которые перенаправили к ним свои танкеры. В будущем же главным покупателем американского СПГ станет Азия, ведь большая часть новых американских контрактов заключена как раз со странами в этом регионе, а с Европой — меньше трети. Может сложиться так, что скачок спроса на энергию в ЕС окажется краткосрочным. К тому же для покрытия своих нужд союз собирается вдвое увеличить долю возобновляемых источников энергии, а именно до 45%. «Всё это лишь оптический обман, — считают экологические активисты. — Звучит очень много громких слов по поводу того, как много СПГ нужно миру. И много этого шума сосредоточено на боевых действиях на Украине. Как будто это ложное обоснование».