CBC: почти половина канадцев жалуется на ухудшение финансового положения за последний год

Почти половина канадцев жалуются на то, что сейчас они находятся в худшем финансовом положении по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют итоги недавнего опроса общественного мнения, проведённого Институтом Ангуса Рейда, передаёт CBC News.

Расходы на проживание продолжают расти, а настроение канадцев падает. Институт Ангуса Рида опубликовал свой последний опрос о том, насколько хорошо или плохо обстоят дела с нашими личными финансами. Джинни Ли здесь, чтобы ответить на этот вопрос. Джинни?



ДЖИННИ ЛИ, корреспондент CBC: В общем, Ханна, на самом деле вопрос здесь даже не в том, чтобы выстоять, а в том, чтобы просто держаться. Тем не менее, как вы можете видеть, Институт Ангуса Рида так или иначе обрисовал эту картину в своём последнем опросе о том, насколько хорошо мы чувствуем себя по сравнению с прошлым годом, когда дело касается наших финансов.



Итак, раньше это сохранялось довольно долго: этот долгосрочный тренд был даже довольно устойчивым и стабильным, потому что и инфляция была именно такой, — но потом, как только инфляция начала расти, за ней последовал и пессимизм. Что же, мы можем увидеть на этой диаграмме Института Ангуса Рида именно то, о чём мы говорим.



Вот, если вы посмотрите сюда — это было примерно девять лет назад, — то вы увидите, что я имею в виду под довольно устойчивым: это продолжалось в течение нескольких лет, а затем, конечно, нагрянула пандемия. В частности, красная линия показывает то, как люди ответили на вопрос: «Чувствуете ли вы себя в финансовом отношении хуже, чем в прошлом году?» — и посмотрите, как она идёт вверх в начале 2021 года.

Так что сейчас 47 процентов, то есть почти половина, согласны с этим утверждением. И это действительно быстрый и резкий рост — если сравнить с 30 процентами двумя годами ранее. И действительно, это связано с инфляцией.



Итак, если мы попробуем заглянуть в будущее, то «хрустальный шар» тоже покажет не слишком радужную картину. Потому что данные опроса свидетельствуют: в ответ на вопрос, будут ли они чувствовать себя лучше в предстоящем году, 22 процента канадцев ответили положительно — однако это намного меньше, чем в начале 2020 года, когда впервые разразилась пандемия. Люди тогда были на самом деле настроены более позитивно, чем сейчас. Так что это даёт вам представление о том, насколько они страдают с финансовой стороны.



«Больше всего меня беспокоит инфляция», — это утверждение поддержали 59 процентов респондентов. То есть 59 процентов из нас — и эта цифра гораздо больше, чем количество тех, кого в основном беспокоит здравоохранение и доступное жильё, две основные проблемы в этой стране, как известно. И хотя многие считают, что существует много проблем как в сфере здравоохранения, так и с доступным жильём, всё же озабоченность в связи с инфляцией превосходит всё остальное.



Ну и конечно, чем меньше денег вы заработаете — тем больше вы пострадаете, потому что у вас будет меньше средств на расходы. Понимаете, просто чтобы поесть, оплатить аренду — все эти расходы, которые мы все оплачиваем вне зависимости от того, какой у нас доход. И здесь те, кто зарабатывает менее 50 тысяч долларов в год, действительно, настроены наиболее пессимистично — и мы можем понять почему.



Дата выхода в эфир 21 марта 2023 года.