Le Figaro: в Квебеке из-за нехватки рабочих рук нанимают на работу 11-летних детей

В канадской провинции Квебек после пандемии не хватает рабочих рук, поэтому на рынок труда вышли дети 11—14 лет, рассказывает Le Figaro. В регионе уже несколько десятилетий широко распространено совмещение учёбы и работы в старших классах, однако эксперты по-прежнему расходятся во мнениях насчёт последствий такого подхода.

В Квебеке в последние годы особенно ярко проявился феномен, который наблюдался в последние десятилетия: подростки в возрасте 15—19 лет всё чаще совмещают работу с учёбой, пишет Le Figaro. Если в 2016 году работало 42% молодёжи, то в 2019 году эта цифра увеличилась до 52%. За два последних года к ним присоединились дети 11—14 лет. Как объясняет профессор Национального научно-исследовательского института Квебека (INRS) Мирсеа Вюлтюр, «пандемия привела к значительному росту числа детей преподросткового возраста на рынке труда Квебека» — по его предположениям, их теперь несколько тысяч. Как отмечает издание, это реальные рабочие руки, хотя такая возрастная категория и остаётся в меньшинстве.

В Национальном собрании Квебека оппозиция задала вопрос министру труда Жану Буле о детях 11 лет, которые работают иногда по 12—18 часов в неделю. Политик указал: «работодатель должен убедиться, что работа не выходит за рамки возможностей ребёнка». Также Буле напомнил о нехватке рабочих рук в регионе. При этом он подчеркнул, что «работа детей связана с обязательствами, которые крайне важно выполнять для поддержания их благополучия». Однако на практике в этой сфере проверки проходят довольно редко.

Согласно закону о трудовых стандартах в Квебеке дети младше 14 лет для работы обязаны получить разрешение родителей, а дети младше 16 лет не могут работать в учебные часы. Мирсеа Вюлтюр рассказывает, что юные сотрудники задействованы в ресторанном деле, гостиничном бизнесе, розничной торговле или даже здравоохранении, где «высок риск пораниться». Так, по словам профессора, в 2020 году «более 150 детей младше 16 лет… получили связанные с работой травмы», а несколько инцидентов закончилось смертью подростков.

Если работа молодёжи хорошо укоренилась в квебекском обществе, то детский труд вызывает вопросы, отмечается в статье. В то время как Мирсеа Вюлтюр свидетельствует о негативном влиянии работы на школьную успеваемость, другие эксперты, наоборот, говорят о воспитательном аспекте при условии, что её продолжительность не превышает пары часов в день. «В Северной Америке молодёжь испытывает на себе моральное давление, чтобы начинать работать как можно скорее, — приводит Le Figaro слова профессора. — Родители гордятся работой своих детей, потому что это имеет социальную значимость».