BFM TV: труд заключённых в США приносит миллиарды долларов, но сами они получают копейки

Две трети американских заключённых работают в тюрьме и ежегодно производят товаров и услуг на 11 миллиардов долларов, однако большую часть этой суммы получают штаты и федеральное правительство, приводит BFM TV выводы доклада Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) и Чикагского университета. Авторы документа подчёркивают, что сами отбывающие наказание получают копейки, а также работают в опасных условиях, нарушающих «фундаментальные права на жизнь и достоинство личности».

В США работа заключённых приносит миллиарды долларов государству, но сами они получают копейки, пишет BFM TV со ссылкой на опубликованный в среду доклад влиятельного Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) и Чикагского университета. Документ, озаглавленный «Труд в неволе: эксплуатация работников-заключённых», включает данные расследований, официальные документы и интервью с некоторыми заключёнными.

Основной автор доклада, исследовательницы из ACLU Дженнифер Тёрнер утверждает, что сидящие за решёткой «получают копейки за работу, часто выполняемую в опасных условиях, в то время как штатам и федеральному правительству они приносят миллиарды долларов». По информации французской газеты, в федеральных тюрьмах и тюрьмах штатов содержится 1,2 млн человек, что ставит США в один ряд со странами с самым высоким числом заключённых.

Согласно выводам доклада, две трети американских заключённых работают в тюрьме и ежегодно производят товаров и услуг на сумму, превосходящую $11 млрд. Большинство из них (более 80%) заняты в обслуживании тюрьмы в качестве уборщиков, поваров, электриков или сантехников, а их зарплата варьируется от 0 до $1,24 за час. Как напоминают авторы исследования, в 2004 году по самым скромным оценкам прибыль от их работы превзошла $9 млрд.

В докладе приводятся выдержки из интервью с Латашией Миллендер, которая содержится в тюрьме штата Иллинойс. По её словам, «эти рабочие места не приносят никакого дохода» заключённым, однако «выгодны тюремной системе». «Я получаю 450 долларов в год — такую зарплату обычный человек получает за одну неделю!» — возмущается Миллендер.

Американская ассоциация тюремной промышленности сообщает, что около 50 тыс. заключённых предоставляет услуги и товары, которые продают другим правительственным ведомствам. Так, сидящие в тюрьме могут стирать бельё для больниц, шить форму для госслужащих. Стоимость труда заключённых в 2021 году составила $2,09 млрд.

Как подчёркивают авторы доклада, вне зависимости от рода деятельности отбывающие наказание мало или вообще не подготовлены для выполнения порученных им заданий. Как правило, они не могут отказаться от этой работы и не располагают оборудованием, необходимым для из безопасности.

«Американские тюрьмы нарушают фундаментальные права на жизнь и достоинство личности», — пишет в заключение соавтор исследования Клодия Флор из Чикагского университета. Она предлагает ряд реформ тюремной системы, в том числе введение минимальной заработной платы заключённых, пишет BFM TV.