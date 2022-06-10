Le Monde: в Квебеке вынуждены нанимать несовершеннолетних из-за нехватки рабочей силы

Низкая безработица и дефицит рабочих в Квебеке привели к тому, что многие работодатели стали нанимать на неполный рабочий день не достигших совершеннолетия детей, рассказывает Le Monde. Согласно опросу, в канадской провинции больше половины подростков теперь подрабатывают после школы, однако такое всё более ранее стремление к самостоятельности может убедить их не продолжать учёбу.

В канадской провинции Квебек нет минимального возрастного порога для выхода на работу, и множество подростков подрабатывают в сфере обслуживания, пишет Le Monde. При этом эксперты указывают, что часто с появлением собственного заработка дети теряют желание учиться.

По данным статистической службы Канады, показатель работающих несовершеннолетних во французской провинции превышает 51%. Этому способствует экономическая ситуация: при уровне безработицы всего в 3,9%, а также нехватке рабочих, которую усугубила пандемия коронавируса, работодателям тяжело найти людей на 240 тыс. открытых вакансий. В результате они пытаются привлечь иммигрантов и подростков. С огромных рекламных щитов вдоль автотрасс крупные фастфуд-компании — такие, как «Тим Хортонс» (канадская сеть закусочных. — ИноТВ) и «Макдональдс», — обещают родителям, что работа у них «поможет карьере [ваших] детей».

В Квебеке не существует ограничения по возрасту для начала работы, однако трудовые стандарты обязывают работодателя получить разрешение от родителей, если ребёнок младше 14 лет, а до 16 лет детям запрещено работать в учебные часы и ночные смены. В 2016 году Институт статистики Квебека выяснил, что каждый третий школьник в течение школьного года работает на оплачиваемой должности. Такая особенность в вопросе детского труда делает провинцию и в целом Канаду исключением среди стран Организации экономического сотрудничества и развития.

«В нашей культуре, которая очень похожа на североамериканскую, приобретение ребёнком самостоятельности путём устройства на работу всегда поощрялось родителями, какой бы у них ни был уровень дохода», — объяснил в интервью французской газете социолог из университета Лаваля в Квебеке Шарль Флёри. Маленькие жители этой канадской провинции и раньше зарабатывали карманные деньги, разнося газеты, присматривая за детьми или помогая собирать фрукты на семейных фермах. Однако, по словам специалиста, сейчас молодёжь всё раньше официально выходит на рынок труда и получает реальную работу с неполной занятостью.

Такие подработки не всегда безопасны для детей — им поручают выпечку хлеба в булочной, переставлять товары в магазине или работать официантом в ресторане. Как и взрослые, они могут получить ожог, пораниться или упасть с высоты. В конце апреля цифровая квебекская газета La Press выяснила, что в 2020 году производственные травмы получило 149 детей до 16 лет, причём самому младшему ещё не исполнилось 13 лет.

Вице-председатель Комиссии по правам человека и молодёжи Квебека Сюзанна Арпен призналась, что такие цифры её шокировали. «У меня внуки того же возраста, и я не могу даже представить, как они перемещают тяжёлые грузы или подходят к раскалённым печам», — возмущается чиновница. Она напоминает, что комиссия уже 20 лет требует от властей ввести минимальный легальный возраст для получения работы, чтобы выполнить указания Конвенции ООН о правах ребёнка, которая подписана Канадой. По словам Арпен, молодёжью Квебека нельзя жертвовать во имя экономических нужд, потому что «на самом деле нам хочется видеть своих детей в школе».

Энтони работает 12 часов в неделю в бакалейной лавке в Монреале. В 15 лет, за год до окончания обязательной школы, он задумывается о своём будущем. Подросток рассказывает, что начал работать, чтобы покупать себе вещи, которые не хотели дарить родители, — например, консоли для видеоигр. Однако теперь, получая $20 в час, он задаётся вопросом, хочет ли продолжать обучение.

Квебек, таким образом, столкнулся с дилеммой: ради удовлетворения насущной потребности в трудовых ресурсах провинция рискует тем, что целое поколение будет бросать школу и отказываться от образования. Во вторник, 31 мая, министр труда Квебека Жан Буле признал что «ненормально, когда работает 11-летний ребёнок». Le Monde не исключает, что эта провинция последует примеру Британской Колумбии, которая в октябре 2021 года повысила минимальный возраст трудоустройства с 12 до 16 лет.