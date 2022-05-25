24 Horas: пытаясь пережить голод и экономический кризис, афганцы стали чаще продавать своих детей

За прошедший год в Афганистане, сильно зависящем от международной гуманитарной помощи, семьи стали в два раза чаще продавать своих детей, передаёт Canal 24 Horas TV. Как поясняет канал, таким образом афганцы пытаются пережить голод и экономический кризис, обострившийся после прихода к власти талибов*.
В Афганистане тысячи людей, покинувшие свои дома из-за войны и засухи, осели в отдалённых зонах, где они строят дома из необожжённого кирпича. Ситуация, в которой они живут, настолько критична, что многие родители продают некоторых своих дочерей, чтобы спасти жизни остальных членов семьи.
Экономический кризис, обострившийся из-за прихода талибов* к власти в августе прошлого года, а также нехватка международной помощи поставили на грань голода более 24 миллионов афганцев, то есть более половины населения страны.
До этого отдалённого горного поселения, находящегося на западе страны в четырёх часах езды от города Герат, не доходят ни талибы, ни международная помощь. Выжить здесь — это чудо.
Амине всего 10 лет. Три месяца назад её продали за 2300 долларов. Она плачет, поскольку знает, что через несколько дней ей придётся уехать со своим хозяином — мужчиной, которому на вид лет 20. И она принадлежит только ему и обязана выйти за него за муж.
«Я продала свою дочь из-за голода и бедности. Я задолжала соседям много денег — более 2000 долларов. Наши дети умирают от голода. У меня не было другого выбора», — жалуется бедная мать, снедаемая чувством вины.
Эта женщина выживает на менее чем 50 евроцентов в день. У неё трое детей: пятимесячный малыш, девочка-инвалид и пятилетняя Сабера. Она продала за 500 долларов её супружеской паре, которым по 28 лет и которые не могут иметь детей.
МАТЬ САБЕРЫ: Я обманом привела свою дочь к семье, которая её купила. Когда я её оставила, она начала плакать и сбежала, вернулась домой. Она ухватилась за мою ногу, чтобы её не забрали. Все мои дети умерли бы с голоду.
«Мы можем дать ей лучшее будущее, хорошее образование», — говорит её новый отец.
ООН предупреждает, что за прошедший год в Афганистане продавать детей стали в два раза чаще. Эта страна на 75 процентов зависит от гуманитарной помощи.
Дата публикации 23 мая 2022 года.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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