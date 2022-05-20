«Этому нет оправдания» — конгрессмен США объяснил, почему голосовал против финансовой помощи Киеву

Американским законодателям должно быть стыдно за то, что они отправляют на Украину 40 миллиардов долларов, в то время как их собственный народ страдает от безудержной инфляции, заявил в интервью Fox News конгрессмен от Техаса Чип Рой. Рой был одним из немногих, кто проголосовал против законопроекта, и, по его словам, эта позиция вызвала только положительную реакцию со стороны его избирателей.

Сенат только что принял законопроект о помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Ожидается, что очень скоро его радостно подпишет Джо Байден. 11 сенаторов-республиканцев проголосовали против, а в палате представителей против законопроекта выступили 57 республиканцев. Одним из них был конгрессмен от Техаса Чип Рой. Вот как он обосновал свой голос «против».



ЧИП РОЙ, конгрессмен США: Когда я слышу, как лидер большинства, из другой партии, говорит, цитирую: «Во время войны…», когда на заседании комитета по регламенту, наверху, я слышал от лидера большинства: «Мы в состоянии войны», — мне вот интересно, когда же мы проголосовали за вступление в войну? Если мы собираемся вести прокси-войну и посылать 40 миллиардов долларов на Украину, потому что мы хотим выглядеть модно с голубыми и жёлтыми ленточками и гордиться собой, может быть, нам следовало бы провести обсуждение в этой палате, в этом органе, потому что этого от нас ждёт американский народ?



Это мнение большинства в стране. Большинство людей именно так и думают. Совсем по-другому думают лидеры обеих партий, они совершенно единодушны: границы Украины не просто важнее наших собственных границ, а настолько важнее, что на защиту Украины тратят в десять раз больше, чем на защиту нашей страны от притока фентанила и торговли людьми. Потому что таковы их приоритеты.



С нами сегодня Чип Рой из Техаса, тот самый человек, которого вы только что видели. Конгрессмен, большое спасибо, что нашли для нас время. Итак, Вы один из относительно немногих, кто говорит об этом. Я думаю, что Вы, вероятно, выражаете мнение большинства ваших избирателей, не так ли?



ЧИП РОЙ: Вне всякого сомнения, Такер. Я получал только положительную реакцию от всех техасцев, чьим представителем я являюсь. Они сыты по горло тем, как делаются дела в Вашингтоне. Послушайте, вот Вы задавали вопрос сенаторам… У меня было пять часов на принятие решения по законопроекту, и я не считаю, что это было так уж сложно. Вы задавали вопрос сенаторам, приглашали их выступить в Вашей программе в защиту того, как они проголосовали. Кто-нибудь из них воспользовался Вашим приглашением?



Ни один человек. Ни один.



ЧИП РОЙ: Конечно же нет! Потому что этому нет оправдания — передавать 40 миллиардов долларов, которых у нас нет, во время безудержной инфляции в нашей стране! По сути, они льют бензин, по 5 долларов за галлон, в разросшийся пожар инфляции для работяг по всей стране, мужчин и женщин.



И сенаторы теперь прячутся за словами о том, что 40 миллиардов долларов — это не так уж много денег, Такер. 40 миллиардов долларов — не так уж много денег. И знаете, что они говорят? Они говорят: «Доверьтесь командованию Пентагона». Тому самому командованию, которое, уходя из Афганистана, оставило там военную технику на 85 миллиардов долларов, ушло из Баграма... То же самое командование два месяца назад говорило нам, что Киев падёт за неделю. Почему мы следуем за ними?



Сенату должно быть стыдно за то, что он принимает законопроект на 40 миллиардов долларов, которых у нас нет, в то время как американский народ страдает от безудержной инфляции. А знаете, что сейчас происходит в палате представителей? Мои коллеги в палате представителей подходят ко мне и говорят: «Чип, вы в «Кокусе свободы»* осмеливаетесь требовать голосований по ряду законопроектов, заставляете нас голосовать, а мы на этой неделе пропустили уже восемь акций по сбору пожертвований!» Акции по сбору пожертвований, Такер! О, мне жаль, мы что, помешали вам посидеть на правительственном обеде, вместо того чтобы работать на благо американского народа? Вот что в этом городе (Вашингтоне. — ИноТВ) противно американскому народу!



Ими манипулируют разведывательные ведомства, и эти люди говорят вам: «Вы не видели разведданные!» Эти люди идиоты. Они верят в то, что читают. Жутко… Это действительно жутко. Я признателен Вам за Вашу смелость, конгрессмен Чип Рой.



Дата выхода в эфир 19 мая 2022 года.



* Группа консервативных республиканцев в палате представителей конгресса США (прим. ИноТВ).

