Newsweek: американская конгрессвумен заявила, что помощь США Украине походит на «схему по отмыванию денег»

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что выделение американским конгрессом миллиардов долларов Украине на гуманитарную и военную помощь походит на «схему по отмыванию денег», сообщает Newsweek.



Комментируя рассматриваемый в конгрессе США пакет помощи на $40 млрд, республиканка от штата Джорджия отметила, что федеральные законодатели «финансируют некоммерческие и неправительственные организации, финансируют выделение грантов — грантов, которые, если действительно изучить этот вопрос, направляются определённым людям. Этими людьми зачастую оказываются их друзья и члены их семей, которые управляют этими некоммерческими и неправительственными организациями, и это, по сути, похоже на схемы отмывания денег».



Грин заявила, что аналогичная коррупция имеет место в некоммерческих организациях, которые занимаются помощью мигрантам на границе США и Мексики.



По её словам, она была против отправки помощи Киеву, поскольку деньги нашлись «на защиту границы Украины, но не на охрану нашей границы».



«Долларами наших американских налогоплательщиков злоупотребляют, поскольку они идут на эти некоммерческие и неправительственные организации и на финансирование всевозможных грантов. Они просто идут на то, на что не нужно тратить, когда наш собственный народ страдает», — сказала Грин.



Американцы сталкиваются с проблемами, которые не решаются с помощью государственного финансирования, отметила она. Она также назвала лицемерием тот факт, что конгресс хочет направить деньги на Украину, а не в другие страны, которые также страдают от насилия, например, в Эфиопию.



Грин, как напоминает Newsweek, оказалась в числе 57 конгрессменов-республиканцев, которые дважды проголосовали против направления финансовой помощи Украине. Однако эта инициатива получила поддержку подавляющего большинства членов палаты представителей — 368 голосов. На этой неделе американский сенат проведёт голосование по второму пакету помощи Киеву.