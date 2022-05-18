Fox News: партийные лидеры в США тайно договорились потратить до $3 трлн на войну с Россией

Руководители обеих партий в США в кулуарах договорились воевать с Россией «до победы», хотя никто не определил, в чём именно должна заключаться победа, и потратить на это противостояние до $3 трлн, передаёт Fox News. Как отмечает кандидат в конгресс Джо Кент, все эти решения принимаются без учёта мнения американского народа, а настоящие угрозы национальной безопасности США власти по-прежнему игнорируют.

Сенат США проголосовал за продвижение законопроекта о предоставлении Украине ещё 40 миллиардов долларов. Лишь 11 сенаторов проголосовали против, все они республиканцы. Никто не знает точно, куда пойдут эти деньги, но можно быть уверенным: это только начало.



Кулуарно лидеры обеих партий пришли к согласию, что да, мы воюем с Россией, что мы будем вести эту войну «до победы», хотя никто не хочет чётко объяснить, как должна выглядеть эта победа, и что власти США готовы потратить до 3 триллионов долларов, чтобы победить Россию.



Вы этого не знали, потому что никто не заявляет об этом публично. Но в частных разговорах они это высказывают. Вашего мнения никто не спрашивал. Общественная поддержка этого примерно равна нулю. Вы не можете позволить себе заправить машину, детских смесей нет в наличии, но при этом мы потратим до 3 триллионов долларов на войну с Россией, даже не проголосовав?



Знаете, кто от этого в восторге? Конечно же, продавцы оружия! В их числе — отставной четырёхзвёздный генерал Барри Маккафри, генерал с левыми взглядами, которого по какой-то причине воспринимали всерьёз. Он только что опубликовал в Twitter эти кадры, на которых украинская ПВО, цитирую, «гвоздит российскую авиацию». (Смех.) Есть только одна проблема: эти кадры не с Украины, они взяты из видеоигры под названием Arma 3! Барри Маккафри опубликовал кадры из видеоигры! И, конечно же, «военный эксперт» Макс Бут это ретвитнул! «Посмотрите! Как волнующе!» Это в буквальном смысле видеоигра. И ведь в их понимании война и есть видеоигра.



Но это происходит не только на Украине: мы теперь вторглись ещё и в Африку! Потому что, наверное, так и поступают страны, неспособные решить собственные проблемы. Они берутся решать проблемы мира оружием. Джо Байден санкционировал размещение сотен военнослужащих сил специальных операций в Сомали. Хм! Сомали? После того как предыдущий президент вывел из Сомали наши войска, Байден возобновляет эту войну?



Так что же здесь происходит? Джо Кент — один из немногих, у кого хватает смелости говорить об этом. Ранее он служил в армейском спецназе, теперь баллотируется в конгресс в штате Вашингтон. Мы хотим сказать вслух: мы надеемся, что он победит! Сегодня он с нами. Джо Кент, рады вас видеть!



Итак, вначале — новость о том, что они кулуарно, никого не оповещая, согласились потратить триллионы на войну с Россией. Было какое-то голосование на этот счёт? Может быть, мы с вами просто не заметили?



ДЖО КЕНТ, кандидат в конгресс США: Нет, Такер, нас никто не спрашивал, они просто под покровом ночи заявили, что отправят 40 миллиардов долларов в Россию*, и только 57 смельчаков в палате представителей и 11 смельчаков в сенате выступили против этого пакета финансирования. Но некоторые в конгрессе, в сенате, в аппарате национальной безопасности открыто заявляют, что у нас война с Россией и что наша цель — эта некая форма смены режима, в очень смутных формулировках. И ради этого они готовы рисковать развязать третью мировую войну.



Но американский народ никто не спрашивал. Никто из конгрессменов и сенаторов, одобривших эти провокации, не приезжал в свой округ, чтобы объяснить американцам: «Вот, мы собираемся вступить в войну, вот чего это будет стоить, проголосуйте по этому вопросу!» Ничего подобного не было. И это показывает, как мало эти люди нас уважают.



Это невероятно. И в какой-то момент они обанкротят страну! Деньги не бесконечны, у нас они заканчиваются. У большинства людей семейный бюджет истощается. Они (власти США. — ИноТВ) вообще этого не понимают?



ДЖО КЕНТ: Да, либо вообще не понимают, либо… и это, по-моему, вероятнее, дело в том, что им наплевать. Вот что самое главное. Им неважно, что мы сейчас не можем даже произвести достаточно детских смесей, чтобы накормить наших собственных младенцев. Им неважно, что есть явная угроза нашей национальной безопасности — каждый день, на нашей южной границе. Мексиканские картели — иностранная террористическая организация — накачивают нашу страну фентанилом в количествах, достаточных для того, чтобы дважды убить всех американцев.



А мы собираемся взять часть наших лучших сил специальных операций и разместить их на другом конце Земли. Потому что это проще. Это старая война, все коды финансирования уже определены, и военно-промышленный комплекс уже знает, как её финансировать. А Джо Байден и посредственности в его режиме могут продемонстрировать жёсткость: они, мол, борются с террористами. Вместо того чтобы действительно попытаться обезопасить американцев. У них нет никакого уважения к нам, это очевидно.



Вчера я слышал, как техасский парень с повязкой на глазу (конгрессмен Дэн Креншо. — ИноТВ) назвал «пророссийскими» всех, кто жалуется на то, как это сказывается на американской экономике. Джо Кент, вы — «пророссийский»?



ДЖО КЕНТ: Совсем нет. Я очень хочу, чтобы боевые действия на Украине прекратились, нам следовало бы двигаться к деэскалации. Но каждый гражданин сейчас имеет полное право посмотреть на наших представителей и сказать: «Что вы делаете? Почему вы посылаете туда наши деньги? У нас здесь есть настоящие проблемы!»



В основе управления государством и лидерства всегда расстановка приоритетов. И если наши лидеры не могут отдать предпочтение нашим гражданам, этих лидеров надо отстранить. Именно поэтому я баллотируюсь в конгресс.



Благослови вас Бог! И вы можете это объяснить, в отличие от многих республиканцев. И я за это благодарен. Джо Кент, спасибо, что уделили нам время.



ДЖО КЕНТ: Вам спасибо, Такер.



Дата выхода в эфир 17 мая 2022 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).



