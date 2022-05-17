Hill: США возвращают своих военных в Сомали для противодействия террористам

Контингент из 500 американских военных вернётся в Сомали, сообщает The Hill, напоминая, что в 2020 году экс-президент США Дональд Трамп выводил из страны американские войска. Отмечается, что решение было принято на фоне роста в стране террористической угрозы.

Президент Джо Байден направит 500 американских солдат в Сомали, возрождая небольшое присутствие сил США в стране, пишет The Hill. Этот шаг связан с необходимостью противостоять местной террористической организации, связанной с «Аль-Каидой».*

Издание напоминает, что в декабре 2020 года экс-президент США Дональд Трамп приказал вывести войска США из Сомали. Тогда на территории страны находилось 750 американских военных: Трамп объяснил их вывод стремлением закончить «бесконечные войны». Однако уход американских войск позволил сомалийской террористической группировке «Аш-Шабаб» накопить силы и активизировать свои атаки, пишет The Hill.

В администрации Байдена отметили, что возвращение американских сил в Сомали является частичным, сообщает издание. Кроме того, общая позиция Пентагона по политике в регионе не претерпит изменений. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что военные США не будут напрямую воевать с террористами: их задачей будет консультирование и тренировка военных Сомали.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.