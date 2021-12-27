Times: «косвенный переворот» — президент Сомали приостановил полномочия подозреваемого в коррупции премьера

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед издал постановление о приостановке полномочий премьер-министра Мохамеда Хусейна Робле в связи с тем, что глава правительства стал фигурантом дела о коррупции, пишет The Times. Впрочем, Робле обвинил Мохамеда в попытке захватить пост премьер-министра и заявил, что продолжит исполнять свои обязанности.

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед временно приостановил полномочия премьер-министра Мохамеда Хусейна Робле, что в правительстве страны назвали «косвенным переворотом», сообщает The Times.

Согласно сообщению на сайте правительства Сомали, полномочия премьер-министра приостановлены, так как Робле стал фигурантом дела о коррупции и незаконном строительстве на земельном участке, который находится в собственности ВМС страны. По данным издания, спустя несколько часов после публикации постановления вокруг канцелярии премьер-министра были развёрнуты силы безопасности, хотя Робле всё ещё мог попасть в здание.

В свою очередь, Робле обвинил президента в попытке «силой захватить пост премьер-министра в нарушение Конституции и закона страны». Политик добавил, что не позволит кому-либо препятствовать ему исполнять свои обязанности и провести в стране выборы, которые позволят осуществить «мирную передачу власти».

«То, что произошло сегодня утром, является косвенным переворотом, но он не победит», — помощник министра информации Сомали Абдирахман Юсуф Омар Адала.

Как отмечает The Times, приостановка полномочий премьер-министра вызвала опасения за стабильность Сомали, где ещё с весны этого года наблюдается обострение отношений между президентом Мохамедом и главой правительства Робле.

В апреле президент в одностороннем порядке продлил свой четырехлётний срок на два года, что привело к перестрелке в столице Могадишо между вооружёнными силами, верными Мохамеду и Робле. Конфронтация была разрешена, когда президент назначил Робле ответственным за безопасность и организацию отложенных законодательных и президентских выборов. Однако выборы неоднократно откладывались из-за разногласий по составу избирательной комиссии и её прав.

Парламентские выборы начались 1 ноября и должны были завершиться к 24 декабря, однако, по словам одного из избранных парламентариев, по состоянию на субботу из 275 членов нижней палаты были избраны только 24. Президент страны также ещё не был назначен. В Сомали действует непрямая выборная система. На первом этапе старейшины существующих общин назначают делегатов, которые выбирают членов нижней палаты. В свою очередь региональные парламенты назначают сенаторов, которые заседают в верхней палате. А президент избирается всем составом парламента.

В воскресенье президент отозвал у Робле полномочия по организации выборов, так как, как гласит заявление канцелярии главы государства, «премьер-министр представляет серьёзную угрозу избирательному процессу и превысил свои полномочия». Позже канцелярия Робле опубликовала собственное заявление, в котором президента обвинили в «срыве избирательного процесса».