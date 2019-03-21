Business Insider: Америку заподозрили в военных преступлениях в Сомали

Военные США могут быть виновны в военных преступлениях в Сомали, пишет Business Insider со ссылкой на расследование, проведённое Amnesty International.

В докладе правозащитной организации указывается, что за последние два года в результате всего пяти из более чем ста авиаударов, нанесённых с помощью американских самолётов и беспилотников, в Сомали погибли как минимум 14 мирных жителей и семеро получили ранения.

«В этих атаках, похоже, было нарушено международное гуманитарное право, и некоторые из них могут рассматриваться как военные преступления», — говорится в докладе Amnesty International.

Когда Африканскому командованию вооружённых лиц США (АФРИКОМ) представили данную информацию, оно «ещё раз опровергло» гибель мирных граждан в результате американских операций в Сомали против террористической группировки «Аш-Шабаб», филиала «Аль-Каиды»* в Африке.

Как отмечается в статье, Amnesty International провела более 150 интервью со «свидетелями, родственниками, перемещёнными из-за боевых действий людьми и источниками из числа экспертов». Также организация указывает на то, что она осуществила строгий анализ «спутниковых снимков, фрагментов боеприпасов и фотографий с последствиями авиаударов».

Правозащитники из Amnesty International, как пишет Business Insider, полагают, что число погибших мирных жителей «вполне может быть гораздо выше».

Директор Amnesty International по безопасности в области прав человека Дафни Эвиатар посетовала на то, что Пентагон и американское правительство «не были честны по поводу жертв среди мирных граждан в результате операций в Сомали».

«АФРИКОМ последовательно заявляло, что, несмотря на десятки проводимых ежегодно авиаударов, не было никаких жертв среди мирного населения», — отметила Эвиатар.

Эти утверждения американских военных вызвали серьёзные подозрения у Amnesty International, и организация решила провести своё расследование.

По словам Эвиатар, правительству США «нужно признать» наличие этих жертв, которыми, среди прочего, становились дети, фермеры, копатели колодцев. Как она полагает, в данном случае всё походит на то, что военные занимаются так называемыми ударами по предполагаемым террористам, то есть они уничтожают мужчин военного возраста даже тогда, когда США точно не знают, есть ли у этих людей связи с боевиками или экстремистскими группировками.

«Это совершенно противозаконно», — подчеркнула Эвиатар. Она также указала на то, что именно критика подобных военных методов побудила предыдущего американского президента Барака Обаму установить новые правила для защиты мирного населения.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

