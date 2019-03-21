Business Insider: Америку заподозрили в военных преступлениях в Сомали

Популярное
-
Kronen Zeitung: на юбилей Путин сделал крымчанам «особенный подарок» Kronen Zeitung
-
ABC: изобретения русских учёных помогают в повседневной жизни всему миру ABC.es
-
Independent: французский министр назвала кота Брексит из-за нерешительности Independent
-
Fox: атлеты против трансгендеров в женском спорте, но боятся заявить об этом Fox News
-
Белсат: из-за союза с Москвой Минску угрожает военный конфликт с НАТО Белсат
-
DWN: Обама научит немцев быть лидерами за «княжеское вознаграждение» Deutsche Wirtschafts Nachrichten
-
Euronews: «американская мечта» всё чаще оборачивается жизнью на автостоянке Euronews
-
Die Zeit: ЕС ввёл новые санкции против России за «безосновательное применение силы» Die Zeit
INFOX.SG
-
Москалькова рассказала об условиях содержания Вышинского
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в эфире телеканала «Россия-24», что руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский переведён в камеру с условиями содержания, которые соответствуют международным правилам.
-
Орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт геологоразведку реголита
Орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт глобальную ядерно-физическую геологоразведку лунного реголита, или поверхностных образований Луны. Об этом сообщил заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.
-
Представители США, России, Китая и ЕС обсудят афганское урегулирование 21-22 марта
В госдепартаменте США сообщили, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад обсудит с партнёрами из РФ, Китая и ЕС 21-22 марта афганское урегулирование.
-
Boeing разрабатывает изменения в модели 737 MAX
Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что компания Boeing ведёт разработку необходимых изменений для авиакомпаний, включающих новое программное обеспечение по управлению полётами в Boeing 737 MAX.
-
Аваков заявил о тоске по юности в стройотрядах СССР
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что тоскует по юности в стройотрядах СССР.
-
В Москве столкнулись пять автомобилей
В Москве на улице Вавилова столкнулись пять автомобилей, в результате происшествия погиб один человек и один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.
-
Макгрегор заявил что проведёт третий бой с Диасом
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил о намерении провести третий поединок с американцем Нейтом Диасом.
-
Мэй: брексит не будет отсрочен позднее, чем 30 июня
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что выход страны из Евросоюза не может быть отсрочен позднее, чем 30 июня 2019 года.
-
Бросок Овечкина признан лучшим в НХЛ по версии игроков
Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги признала бросок нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим в лиге.
-
В Вифлееме палестинец погиб при обстреле израильскими военными
Израильские военнослужащие открыли огонь по палестинской машине в городе Вифлееме, погиб один человек. Об этом сообщает Минздрав Палестинской национальной администрации (ПНА).
-
Рублёв вышел в основную сетку турнира ATP в Майами
Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над американцем Бьорном Фрэтэнджело и вышел в основную сетку турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Майами.
-
Василевский и Бобровский включены в пятёрку лучших голкиперов НХЛ по версии игроков
Российские вратари Андрей Василевский из команды «Тампа Бэй Лайтнинг» и Сергей Бобровский, выступающий за «Коламбус Блю Джекетс», включены в топ-5 голкиперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по результатам опроса среди игроков лиги.
-
Трамп: США потратят $6 млрд на усовершенствование танков M1 «Абрамс»
Президент США Дональд Трамп во время визита на танкостроительный завод в городе Лайма в штате Огайо заявил, что власти инвестируют $6 млрд в модернизацию танков M1 «Абрамс» в течение трёх лет.
-
Путин и президент Боливии 11 июля проведут переговоры в Москве
Президенты России и Боливии Владимир Путин и Эво Моралес встретятся в Москве 11 июля, сообщил министр иностранных дел Боливии Диего Пари Родригес.
-
Хоккеист «Авангарда» Шумаков госпитализирован после столкновения в матче с «Барысом»
Нападающий омского «Авангарда» Сергей Шумаков получил травму во время четвёртого матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с астанинским «Барысом», после чего его увезли в больницу.
-
Польша построит плавучий терминал СПГ на Балтике
Уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что власти Польши приняли решение о строительстве плавучего терминала по разжижению газа на Балтике в районе Гданьска.
-
СМИ: Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть команду
Уругвайский нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес выразил желание покинуть российскую команду.
-
ФРС ухудшила прогноз по росту ВВП США
Федеральная резервная система (ФРС) США ухудшила прогноз по росту экономики страны на 2019 и 2020 годы. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
-
Хоккеиста «Барыса» увезли в больницу после травмы в матче с «Авангардом»
Защитника астанинского «Барыса» Валерия Орехова увезли в больницу после травмы, полученной во время четвёртого матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с омским «Авангардом».
-
Полиция разыскивает мужчину, обнажившегося перед картиной в Третьяковке
Московская полиция разыскивает мужчину, который разделся перед одной из картин в Третьяковской галерее.
-
В Крыму заявили о превышении эпидпорога по ОРВИ
Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму и Севастополе снижается, но эпидпорог ещё превышен.
-
В Москве рассказали о ходе строительства станции «Стромынка»
Мэр Москвы посетил строящуюся станцию «Стромынка» Большой кольцевой линии, сообщает m24.
-
«Химки» потерпели пятое поражение подряд в баскетбольной Евролиге
Подмосковные «Химки» уступили турецкой «Дарушшафаке» в матче 27-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
-
Туск анонсировал принятие на саммите ЕС заявления в поддержку Киева
Саммит Евросоюза примет заявление в поддержку суверенитета Украины к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Об этом написал глава Евросовета Дональд Туск в письме — приглашении на саммит в Брюссель 21—22 марта.
-
«Авангард» третий раз обыграл «Барыс» в серии второго раунда плей-офф КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над астанинским «Барысом» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
-
ЦПВС: только немедленная эвакуация спасёт беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что немедленная эвакуация остаётся единственной возможностью спасти беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» от голода и эпидемий.
-
Дмитриев рассказал, в чём Загитова и Медведева превосходят японских фигуристок
Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев выразил мнение, что японские фигуристки уступают по уровню россиянкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой.
-
Лагерь поисковиков «Ржев. Калининский фронт» начнёт работу в Тверской области в 2019 году
Лагерь международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» начнёт работу в Тверской области в 2019 году, сообщает НСН.
-
Для ЗИЛа разработали проект жилого дома с цифровым фасадом
Голландское архитектурное бюро Drom и бельгийские промышленные дизайнеры Lion Beach разработали для ЗИЛа проект жилого дома с цифровым фасадом, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.
-
Профицит бюджета Крыма составил 1,9 млрд рублей с начала года
Профицит бюджета Республики Крым составил 1,9 млрд рублей на 1 марта 2019 года, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минфина.
-
В Подмосковье выделили более 41 млрд рублей в рамках нацпроекта о безопасных дорогах
В Московской области выделили более 41 млрд рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году, сообщает телеканал «360». Из них 600 млн — финансирование федерального бюджета.
-
Полиция возбудила дело о клевете по заявлению Рогозина
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
-
Квят включён в десятку лучших пилотов Гран-при Австралии
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят включён в топ-10 гонщиков Гран-при Австралии по версии официального сайта «Формулы-1».
-
WBA объявила о проведении торгов на бой Лебедева с Усиком 28 марта
Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) назначила промоутерские торги на проведение боя между украинцем Александром Усиком и россиянином Денисом Лебедевым.
-
Порошенко обсудит с руководством ЕС июньский пакет санкций против России
Президент Украины Пётр Порошенко во время визита в Брюссель заявил, что собирается обсудить с руководством Европейского союза новые санкции против России.
-
В программу ММКФ впервые войдут презентации сериалов
Программа Московского международного кинофестиваля впервые будет включать презентации российских и зарубежных сериалов, сообщает m24 со ссылкой на сайт ММКФ.
-
Врач рассказал, как в Москве выхаживают недоношенных детей
Главный неонатолог столичного департамента здравоохранения Валерий Горев рассказал, как в столице выхаживают недоношенных детей. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
-
В Башкирии завели ещё одно дело по факту гибели 14-летней девочки на горнолыжной трассе
В Башкирии завели ещё одно уголовное дело по факту гибели 14-летней девочки на горнолыжной трассе, сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное СУ СК России.
-
В Петербурге поступили в продажу карты «Подорожник-Тройка» с новым дизайном
В Санкт-Петербурге поступили в продажу карты «Подорожник-Тройка» с новым дизайном, сообщает «ПолитЭксперт».
-
Овсянников предложил продлить срок реализации ФЦП развития Севастополя и Крыма
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников предложил продлить срок реализации федеральной целевой программы развития Севастополя и Крыма.
-
Большунов и Непряева включены в заявку сборной России на последний этап КМ по лыжным гонкам
Российские лыжники Александр Большунов и Наталья Непряева были включены в состав сборной России на заключительный этап Кубка мира в канадском Квебеке.
-
Суд в Греции объявил перерыв в слушаниях по делу Винника
Суд в Греции объявил перерыв в слушаниях об освобождении россиянина Александра Винника. Об этом RT сообщил адвокат Тимофей Мусатов.
-
Стороны конфликта в ЦАР договорились о формировании правительства
Стороны конфликта в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) договорились о формировании нового правительства на переговорах в эфиопской Аддис-Абебе.
-
Эксперт о выступлении Загитовой в короткой программе ЧМ: это было мощное олимпийское катание
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Елена Чайковская прокомментировала прокат Алины Загитовой в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.
-
Курс доллара упал ниже 64 рублей
Курс доллара в ходе торгов упал ниже отметки в 64 рубля впервые с 8 августа 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
-
В Хабаровском крае проводят проверку по факту травмирования девочки в заброшенной казарме
В Хабаровском крае проводят доследственную проверку по факту травмирования девочки-подростка в заброшенной казарме, сообщает ИА «Хабаровский край».
-
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
-
Правящая партия Венгрии временно исключена из Европейской народной партии
Правящая партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» исключена на время из Европейской народной партии, одного из ведущих объединений ЕС.
-
«Динамо» сыграет матч 21-го тура РПЛ с «Локомотивом» на «Арене Химки»
Стало известно место проведения футбольного матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Динамо» и «Локомотивом».
-
Агропромышленный комплекс Удмуртии получит более 2 млрд рублей в 2019 году
Агропромышленный комплекс Удмуртии получит более 2 млрд рублей господдержки из консолидированного бюджета в 2019 году.