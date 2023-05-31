Fria Tider: шведская крона упала до исторического минимума

Биржевой курс шведской кроны продолжает падать и опустился до исторически низких уровней по отношению к евро, доллару и золоту, передаёт издание Fria Tider. Основной причиной эксперты называют волатильность на рынке жилья, который является движущей силой экономики скандинавского государства.

Шведская крона продолжает ослабевать и опустилась до самых низких показателей в своей истории. По словам валютного стратега банка Handelsbanken Ларса Хенрикссона, это связано с тем, что иностранные инвесторы обеспокоены шведским кредитованием недвижимости и жилья, сообщает Fria Tider.

На шведском рынке коммерческой недвижимости в основном беспокоит компания SSB, поскольку ведущие рейтинговые агентства понизили её кредитный рейтинг до статуса «мусорный». SSB владеет значительной долей в компании — застройщике жилья JM, однако собирается продать её с убытком.

Тем не менее всё указывает на то, что Центробанк Швеции возродил ценовую спираль на рынке жилья, которая является движущей силой шведской экономики. Хенрикссон уверен, что в будущем курс шведской кроны укрепится до 11 крон 20 эре за 1 евро. На валютном рынке на момент написания статьи 1 евро стоил чуть более 11 шведских крон и 60 эре, отмечает автор статьи.

Вопрос, однако, в том, действительно ли дополнительное кредитование и более щедрые правила на рынке жилья являются решением валютной проблемы Швеции. Стоимость кроны по отношению к доллару, евро и золоту резко упала с начала пандемии, когда шведский Центробанк начал скупку облигаций и приостановил требования об амортизации. К примеру, в 2019 году 3 кг золота стоили 1 млн крон, тогда как сегодня — 2 млн крон. Таким образом, даже если цены на шведском рынке жилья формально останутся прежними, покупательная способность населения сократилась вдвое, резюмирует Fria Tider.