AgoraVox: отказ от доллара поможет Бразилии стать связующим звеном между странами БРИКС и рынками Латинской Америки

Идея БРИКС о введении общей валюты с целью отказа от доллара будет обсуждаться уже в августе. Как пишет AgoraVox, для Бразилии, экономика которой завязана на американской валюте, эта задача особенно актуальна. Она может стать связующим звеном между странами БРИКС и рынками Латинской Америки.
Американская валюта подверглась новым атакам. Как пишет AgoraVox, на этот раз Бразилия, одна из стран БРИКС, предлагает объединиться против неё.
Как продолжает портал, возможность введения единой валюты будет обсуждаться на саммите БРИКС в августе 2023 года, заявила Наледи Пандор, министр иностранных дел ЮАР, где состоится саммит. Для Бразилии, экономика которой завязана на долларе, задача отказа от него сегодня особенно актуальна. Увеличение расходов США просто на обслуживание своих займов и растущий бюджетный дефицит вынуждают Вашингтон предпринимать усилия по аккумулированию долларовой ликвидности на финансовых рынках за пределами США.
Этот процесс уже идёт в Европе, и Лула да Силва опасается, что латиноамериканские экономики также столкнутся с уходом американских инвестиций. Сегодня заменить их в достаточном объёме могут только китайские. Однако на фоне ухудшения китайско-американских отношений полагаться исключительно на экономическое сотрудничество с Китаем очень рискованно.
В борьбе за суверенитет перед лицом диктатуры американского доллара Бразилия не стремится заменить доллар юанем. У Бразилии есть собственные амбиции по созданию валютной зоны в Латинской Америке. В январе 2023 года было объявлено, что Бразилия и Аргентина хотят изучить возможность создания общей валюты под названием «сур». Министр экономики Аргентины Серхио Масса предложил и другим странам Латинской Америки присоединиться к ним. Лула да Силва хотел бы в идеале, чтобы все страны Меркосур (Южный общий рынок) со временем присоединились к этой валюте.
Портал отмечает, что Бразилия занимает выгодное положение в этой ситуации. Являясь одним из членов БРИКС, имеющим возможность осуществлять операции в общей валюте, она становится для стран Латинской Америки воротами на обширные рынки БРИКС. В то же время для других стран БРИКС Бразилия становится аналогичными воротами на рынки стран Латинской Америки.
И власти ЮАР подумывают о такой же комбинации, хотя страна пока отстаёт от Бразилии в плане готовности к такому сценарию. Однако создание единой валюты БРИКС, в рамках которой можно было бы больше не торговать за доллары и обходить контроль со стороны США, выгодно уже сегодня.
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