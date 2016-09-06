Французский философ разоблачил миф о «российском империализме» Когда США и их союзники обвиняют Россию в империализме, это звучит абсурдно, ведь именно они, а не Россия, сеют хаос и разрушение по всему миру, полагает французский философ и эссеист Брюно Гиг. В своей статье на сайте AgoraVox Гиг разоблачает антироссийскую пропаганду и милитаристскую риторику Запада. 6 сентября 2016 AgoraVox

AgoraVox: Нуланд предупредила Суркова о «неминуемом нападении НАТО» Помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд встретилась с советником Владимира Путина в Калининграде в надежде «предотвратить мировую войну». Подобно Рудольфу Гессу – приспешнику Гитлера, прибывшему в 1941 в Шотландию для заключения мира с Великобританией, - Нуланд попыталась не допустить дальнейшего обострения российско-американских отношений, за которое пришлось бы «заплатить всем». 17 января 2016 AgoraVox

AgoraVox: Ответные санкции Кремля повергнут Запад в тяжелую депрессию Владимир Путин готовит против Запада новые законы, которые позволят России вернуть все то, что она потеряла из-за западных санкций и «американских манипуляций ценами на нефть», считает AgoraVox. Антисанкционная стратегия Путина тем более успешна, что российский президент предпочитает продавать нефть за чистое золото, что в будущем обеспечит ему экономическую победу. А вот Западу экономические маневры российского президента грозят если не крахом экономики, то затяжной депрессией. 17 января 2016 AgoraVox

AgoraVox: Трамп – шут, Саркози – лицемер, но оба мечтают стать Путиным Популярность Владимира Путина не дает покоя многим политикам, а некоторые даже пытаются скопировать его образ в надежде привлечь побольше избирателей, пишет AgoraVox. Так, кандидат в президенты США Дональд Трамп и лидер французских республиканцев Николя Саркози в своих предвыборных кампаниях выбрали стратегию в стиле российского президента. Однако при детальном сравнении они, безусловно, проигрывают объекту подражания, полагает автор статьи. 28 сентября 2015 AgoraVox

AgoraVox: Люди устали слушать ложь о «несчастной Украине» Как пишет AgoraVox, западные СМИ так сильно хотят «поставить Россию на колени», что предпочитают умалчивать о том, что действительно происходит на Украине. Например, о том, что у власти там - откровенные нацисты, а несогласных с государственным переворотом подвергают гонениям. Откровенная ложь и пропаганда однажды выставят Запад посмешищем в глазах будущих поколений, предупреждает издание. 11 сентября 2015 AgoraVox

AgoraVox: Французский журналист заставил Яценюка признаться в геноциде Во время визита Арсения Яценюка в Париж один из журналистов задал ему вопрос о том, когда Киев прекратит геноцид жителей Донбасса. На это украинский премьер ответил, что это случится, после того как «Путин отступит и выполнит свои обязательства по Минскому соглашению». Таким образом, Яценюк, сам того не желая, признался в геноциде, отмечает французское издание AgoraVox. 15 мая 2015 AgoraVox

AgoraVox: Развал СССР пошел на пользу лишь серым хищникам Группа российских ученых впервые доказала связь между политическими и экономическими потрясениями и снижением численности животных, пишет AgoraVox. Биологи выяснили, что в Советском Союзе большинству видов жилось намного вольготней, и волки единственные, кто выиграл от его развала. 21 апреля 2015 AgoraVox

AgoraVox: Американские правозащитники осудили «фашистские законы Киева» Представители «Полюса коммунистического возрождения во Франции» выразили свое возмущение тем, что западные СМИ не осудили принятый Верховной радой закон, «приравнивающий нацизм к коммунизму». Как они отметили на страницах AgoraVox, так называемая «свободная» западная пресса не стала публиковать коммюнике американской правозащитной организации, выступившей с резкой критикой лицемерного киевского правительства. 19 апреля 2015 AgoraVox

AgoraVox: Главные нарушители Минских соглашений - Киев и НАТО Обозреватель AgoraVox проанализировал исполнение Минских соглашений пункт за пунктом, доказав, что у западных СМИ нет оснований обвинять Россию в их нарушении. Опираясь на отчеты ОБСЕ и принятые Киевом решения, французский журналист пришел к выводу, что главные нарушители – это украинское правительство и НАТО. 13 апреля 2015 AgoraVox

AgoraVox: Только западная пропаганда считает Россию изолированной В статье на сайте AgoraVox французский блогер упрекнул геополитика Александра Мельника, опубликовавшего письмо к «пропутинской Франции», в склонности к западной пропаганде. По мнению автора статьи, Россия вовсе не изолирована на международной арене, чего, пожалуй, нельзя сказать о НАТО. 6 апреля 2015 AgoraVox