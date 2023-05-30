SwebbTV: «легко не сдадутся» — США теряют гегемонию доллара, но отказываться от привилегий не готовы

Позиции доллара США в мире ослабевают, однако его курс всё ещё сильный, поскольку вся глобальная торгово-финансовая система выстроена на американской национальной валюте. Об этом заявил экономист Микаэль Хамберг в интервью SwebbTV. Он предупредил, что слабеющий гегемон будет всеми силами пытаться сдерживать Китай, Россию и других членов БРИКС для сохранения своего пока ещё привилегированного положения.

Вся мировая торговая система основана на долларе США, и эта структура долгое время была прочной и господствовала на планете. По этой причине курс американской валюты до сих пор крепкий, несмотря на то что большая часть мира хочет жить при глобальной экономической системе, свободной от доллара. Тем не менее создать параллельную структуру не так просто, объясняет шведский экономист Микаэль Хамберг журналистам SwebbTV.

За последние десятилетия Соединённые Штаты потеряли большую часть мирового ВВП, и сейчас их доля упала примерно до 15%. Одновременно с этим доля Китая резко возросла и составляет около 25%. По мнению Хамберга, Пекин поступил мудро в 1990-х годах, когда страна практически отказалась от коммунизма в экономике и приняла капиталистическую модель развития, что стало толчком мощного подъёма КНР, пишет SwebbTV.

Влияние доллара со временем уменьшится, однако сейчас его курс всё ещё сильный. Это связано с тем, что вся мировая торговля основана на американской валюте вследствие нефтедолларовой системы, ведь важнейшим товаром в течение длительного времени в прошлом веке была нефть. Кроме того, у США есть большое и важное преимущество — невероятно ликвидный рынок облигаций, которого больше нет нигде в мире. Хамберг убеждён, что ценными бумагами правительства США очень легко торговать, и именно этот фактор замедляет переход на другие валюты, отмечает SwebbTV.

В то же время у доллара есть плохие тенденции, такие как инфляция и использование Соединёнными Штатами своей валюты в качестве оружия. Государства, не подчиняющиеся США, исключаются из долларовой системы. Хамберг подчёркивает, что по этой причине страны по всему миру заинтересованы в выстраивании параллельной доллару системы, и такой процесс продолжается, поскольку члены БРИКС уже торгуют в национальных валютах. На этом фоне США крайне рискуют, когда «играются со статусом доллара как резервной валюты», указывает автор статьи.

Мир вступает в новый глобальный порядок, и мощь США будет заменена чем-то другим. История циклична, величие держав приходит и уходит. В прошлом такие изменения ознаменовались войнами, что и произошло после Второй мировой, когда у Соединённых Штатов появилась глобальная сила. Как заявил Хамберг, переход к новому миропорядку будет непростым, поскольку США не откажутся легкомысленно от привилегий, которые они получали от долларовой системы. Экономист считает, что если американцы не хотят утратить свою гегемонию, они «легко не сдадутся» и будут пытаться ослабить Китай, Россию и БРИКС, всеми силами стараться сохранить своё особое положение в мире. В завершение эксперт заявил, что в случае геополитического поражения американцам «придётся плохо», ведь тогда у них не будет возможности «печатать бумажки» для поддержания достатка, и тогда для этого придётся самим на него зарабатывать.