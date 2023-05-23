Макгрегор: США терпят поражение — новый миропорядок не за горами

На планете развернулись одновременно два масштабных конфликта — реальные боевые действия на Украине и идущая параллельно с ними «финансовая война» между Западом и блоком БРИКС с примкнувшими к ним странами, заявил в интервью, опубликованном на YouTube-канале Douglas MacGregor Straight Calls полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Как подчеркнул Макгрегор, Америка, по-видимому, проигрывает на обоих этих фронтах — а это знаменует появление нового миропорядка.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Мне кажется, что, к сожалению, у НАТО есть и положительные черты, и одна из них — в том, что существует относительно всеобщее согласие о том, что в Европе больше нельзя допускать войн, а НАТО это и обеспечивает. Это был положительный момент. Но теперь я констатирую, что вера в такой постулат резко сокращается.



Честно говоря, мне кажется, что мы — на пороге нового миропорядка. И не будем забывать, что в следующем июне — хотя что это я такое говорю, не в следующем июне, а в следующем месяце — пройдёт Петербургский международный экономический форум и к блоку БРИКС, который включает Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, присоединится 81 страна. Все они соберутся вместе и начнут всерьёз рассматривать альтернативу мировой финансовой системе, в которой доминирует доллар. А альтернативой этой, судя по всему, станет какая-то валюта или валютная корзина с привязкой к золоту. Такая дедолларизация — процесс очень серьёзный, и США об этом прекрасно знают, но в Вашингтоне об этом никто упоминать не хочет.

Поэтому на самом деле сейчас происходят две вещи: во-первых, финансовая война между США и их союзниками с одной стороны и Россией, Китаем и остальными 81, 82 или 83 странами, желающими отказаться от доллара — с другой; а во-вторых, идут и реальные боевые действия на Украине. И мы, по всей видимости, терпим поражение и там, и там.

Дата выхода в эфир 20 мая 2023 года.