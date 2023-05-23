Макгрегор: США терпят поражение — новый миропорядок не за горами
ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Мне кажется, что, к сожалению, у НАТО есть и положительные черты, и одна из них — в том, что существует относительно всеобщее согласие о том, что в Европе больше нельзя допускать войн, а НАТО это и обеспечивает. Это был положительный момент. Но теперь я констатирую, что вера в такой постулат резко сокращается.
Честно говоря, мне кажется, что мы — на пороге нового миропорядка. И не будем забывать, что в следующем июне — хотя что это я такое говорю, не в следующем июне, а в следующем месяце — пройдёт Петербургский международный экономический форум и к блоку БРИКС, который включает Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, присоединится 81 страна. Все они соберутся вместе и начнут всерьёз рассматривать альтернативу мировой финансовой системе, в которой доминирует доллар. А альтернативой этой, судя по всему, станет какая-то валюта или валютная корзина с привязкой к золоту. Такая дедолларизация — процесс очень серьёзный, и США об этом прекрасно знают, но в Вашингтоне об этом никто упоминать не хочет.
Ссылки по теме
-
Макгрегор: попытки Вашингтона навредить России провалились, но он никогда этого не признает
-
Дуглас Макгрегор: Зеленский врёт об очередях добровольцев — страна разрушена, украинцы не понимают, за что им воевать
-
Focus: политический карлик и боевой червяк — в новом миропорядке Европе нет места
-
Бывший агент ЦРУ: Путин предлагает миру лучшую модель отношений, чем США