Заявления Зеленского об очередях в военкоматы являются ложью. Большинство добровольцев уже мертвы. Страна разрушена, а война не популярна. «Любой здравомыслящий человек положил бы этому конец», — пеняет украинскому президенту полковник США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted. Он считает, что хозяева Зеленского в Вашингтоне хотят довести войну до конца. Более того, она уже превратилась в финансовую.

На выходных Владимир Зеленский был в своём головокружительном мировом турне. Его не было на Украине с нападения на Кремль, он ездил туда-сюда в надежде получить деньги из разных мест. В телевизионном интервью он рассказал — думаю, ему задали конкретный вопрос о появившемся видео с попытками забирать людей в армию, где просто окружают мужчин призывного возраста и тащат, чтобы отправить на передовую. Так вот он сказал, что нам просто не видно, но стоят длинные очереди в военкоматы. Что якобы молодые люди стоят там, чтобы стать частью украинской армии.

Он сделал такое заявление в интервью, и я не знаю, о чём он говорит. Есть ли в этом хоть какая-то доля правды? Действительно ли эти люди идут туда добровольно и встают в очереди в военкоматы, чтобы пополнить ряды солдат?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник США в отставке: Ну, он абсолютно прав, нам этого совсем не видно. Потому что этого нет. Года назад было много добровольцев, с этим никто не спорит. Большинство из них мертвы. Так что у них серьёзные проблемы сейчас — они тащат людей на фронт, чтобы воевать. Продолжительность их жизни очень мала, у них нет какой-либо серьёзной подготовки или обмундирования, у них плохое командование. Но помимо этого война на Украине потеряла свою популярность, которая была первые 90—120 дней.





Теперь люди спрашивают: «Что мы делаем? Страна разрушена. Что мы защищаем? Посмотрите вокруг. Посмотрите на людей». И мы возвращаемся к подсчётам. Сколько народа уехало? Два миллиона на восток в Россию. Возможно, чуть больше 10 миллионов отправились на запад. В феврале 2022 года население составляло 34,5 миллиона человек. Сейчас некоторые утверждают, что цифра составляет 18 миллионов, а может, даже от 14 до 15 миллионов.





Это катастрофа. И любой здравомыслящий человек положил бы этому конец. Любой, кто переживает за народ Украины, сказал бы: «Стоп!» И потом предложил бы переговоры, понимая: да, мы не сможем получить всё что хотим. Но мы должны это прекратить, мы не сможем это пережить.





Но я думаю, его хозяева, а это, конечно, не украинский народ, они сидят в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лондоне и так далее. Это финансовые гуру, олигархи. Так вот они хотят довести эту войну до конца. И не следует ещё забывать вот о чём. Эта война превращается уже в финансовую войну.

На следующей неделе или в следующем месяце, в июне, начнётся Петербургский экономический форум. Там ожидаются представители 81 страны. Целью этого форума является консолидация поддержки для появления новой валюты вне западного мира. Другими словами, выход из-под контроля финансовой системы США.





И все приедут, и им скажут: «Избавляйтесь от своих текущих активов в США». А какие активы есть у этих стран? У них казначейские обязательства США. Они все были куплены, когда процентные ставки были низкими. Сейчас процентные ставки поднимаются очень высоко, поэтому эти активы токсичны. У нас та же самая проблема с нашей банковской системой.

Так вот появляются эти люди, и они поддержат эту систему, обеспеченную золотом. Потому что большая часть золота сегодня в руках Китая, России, Индии, возможно, Саудовской Аравии. Я не уверен, сколько золота осталось у Лондона. Я даже не знаю, сколько золота в Нью-Йорке на улицах Манхэттена. Мы просто этого не знаем. Мы говорим о том, что транзакции, основанные на золоте, становятся нормой.





Что тогда остаётся нам? Мы используем полностью фиатные деньги. Мы не готовы перейти на валюту, обеспеченную золотом.

КЛЕЙТОН МОРРИС: Нет, конечно, наоборот, мы переходим к цифровой валюте центрального банка. Ещё хуже!

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Вот именно. Так что это финансовая война, и Путин наблюдает за крахом страны.

Дата выхода в эфир 17 мая 2023 года.