Высказанное публично желание нескольких членов конгресса отправить Украине кассетные снаряды выглядит странно, учитывая их опасность для мирных жителей, заявил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, Украина уже потеряла на поле боя около 10 тыс. единиц бронетехники, и поставки любого нового оружия Киеву на этой стадии конфликта не принесёт пользы никому, кроме американского ВПК.

Всю последнюю неделю Россия буквально засыпает Юмань или Умань ракетами, которые убивают 26 человек. Украинские генералы отвечают на это заявлением о намерении усилить атаки на Москву. Они действительно имеют в виду Москву — город Москва — или они так называют армию Российской Федерации? Потому что, мне кажется, это разные вещи.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Ну, протяжённость границы около тысячи километров. Если вы находитесь за российской границей, вам нужно оборонять тысячу километров. Помните о том, что украинцев и русских практически невозможно отличить друг от друга. Кроме того, почти каждый украинец может говорить по-русски и обычно довольно неплохо. Да, у них есть акцент, который можно определить, но, разумеется, если вы будете отбирать людей для проникновения в Россию, вы убедитесь, что их русский язык безупречен. А для украинцев добиться этого не так уж сложно.

Поэтому мысль о том, что они могут организовать какую-либо атаку внутри России против некоего здания или цели в Москве потенциально вероятна. То есть я не думаю, что это невозможно в принципе. Конечно, главный вопрос, Стив, в том, как это поможет Украине. Мне не ясно, как убийство нескольких известных актёров на московской сцене поможет положению Украины. Это кажется очень сомнительным. Возможно, это сильно ухудшит ситуацию.

Я уверен, что всё это из-за нехватки военного опыта, но на прошлой неделе несколько конгрессменов публично заявили, что Пентагон должен послать Зеленскому кассетные бомбы. Как я понимаю, эти бомбы не только незаконны, но и попросту чудовищны. Можете как-то это прокомментировать, а потом, возможно, рассказать нашим слушателям, что это за бомбы?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Кассетные снаряды можно сравнить с бейсбольными мечами. Представьте, что у вас есть тысяча бейсбольных мячей, которые вы можете запустить в определённую цель, и эти мячи засыпают то место, где расположена цель. Плохая новость в том, что из тысячи снарядов 100—150 не взрываются. Это значит, что теперь у вас на земле лежат взрывоопасные предметы.

Это случилось с США в 1990—1991 году. Мы использовали много кассетных снарядов против иракской армии, и когда война закончилась, множество этих невзорвавшихся снарядов осталось на земле, и в конце концов люди по глупости стали их поднимать. Иногда их поднимали солдаты. Там были сотрудники логистических служб из тыла, они не воевали. По какой-то причине они появились там, не зная, с чем имеют дело. Они поднимали эти снаряды, закидывали их вдаль, как бейсбольный мяч, и к тому времени, когда снаряд подлетал к человеку, он взрывался и либо убивал, либо ранил его. Та же проблема была с детьми в Ираке. Они заходили в места, где были кассетные бомбы и получали увечья. Это одна из многих причин того, почему (кассетные снаряды) нам не нравятся. Слишком много неразорвавшихся боеприпасов. Тот факт, что конгресс хочет послать ещё больше таких снарядов, кажется мне странным.

Сейчас появились новые оценки — у меня нет их при себе, чтобы рассмотреть детально, — но мы полагаем, что украинская армия потеряла с начала войны около десяти тысяч единиц боевой бронетехники. Это невероятно. Десять тысяч. И они на самом деле не так уж далеко продвинулись. Это значит, что русские действовали чрезвычайно эффективно по части выслеживания и уничтожения этой техники, это первое. Второе — это заставляет предположить, что понесённые потери невозместимы. Как вы заметите десять тысяч единиц потерянной боевой бронетехники? На данный момент это практически невозможно, поэтому отправка дополнительного оружия на этой стадии конфликта, очевидно, доставляет удовольствие людям здесь, радует членов конгресса и конгрессо-военно-промышленный комплекс, поскольку в конечном счёте тем или иным образом добавляет денег в их карман, но результата на поле боя это не изменит.

Дата выхода в эфир 12 мая 2023 года.