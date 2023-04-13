Дуглас Макгрегор: взрывы на «Северных потоках» — акт агрессии против России и Германии

Взрывы на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» являются актом агрессии не только против России, но и против важнейшего союзника США по НАТО, Германии, заявил в беседе с ведущим Fox News Такером Карлсоном полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. По словам Макгрегора, никто во всём мире не мог бы нанести интересам США в Европе больший ущерб, чем администрация президента Джо Байдена.

С нами на связь выходит полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Большое спасибо, что пришли.

Как вы знаете, администрация Байдена никогда не перестаёт разглагольствовать о НАТО, о том, какой НАТО священный альянс. Там никак не могут определить, что же это такое на самом деле, но это так важно — НАТО. Но они только что совершили акт агрессии против НАТО. Очевидно, что именно это и сделали Виктория Нуланд и слабоумные чиновники этой администрации. Как НАТО переживёт это?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Такер, НАТО это не переживёт, и это весьма очевидно. Стоит попасть за кулисы альянса — вы увидите серьёзный раскол относительно его будущего. Всплывает всё больше и больше правды относительно ситуации на Украине. Люди узнают, что украинцы не побеждают. Более того, они узнают, что мы превратили украинцев в оружие массового поражения, которое направили против России. Но европейцы никогда на это не подписывались.

Так что президент (бывший президент США Дональд Трамп. — ИноТВ) абсолютно прав. Другое дело, что он дал вам весьма осторожный ответ. Он сказал, что на самом деле ему это неизвестно (стоят ли за взрывами на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» США. — ИноТВ). И это правда, нам ничего неизвестно, пока мы не услышим об этом из брифинга на самом высоком уровне.

Но он также очень обеспокоен тем, что, если он ответит утвердительно, это подвергнет риску наших солдат, моряков, лётчиков и морских пехотинцев по всему миру. Они в одночасье станут мишенями по той самой причине, которую вы назвали: это акт агрессии — акт агрессии, потенциально направленный против России и против Германии.

Но, как мне казалось, Германия — наш главный союзник в этой войне против России и альянс между Соединёнными Штатами и Германией под названием НАТО священен. Как они могли так поступить?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Наш альянс с Германией важнее, чем всё, что происходит на востоке Украины. И это факт. Германия невероятно важна для нас как торговый партнёр. Кроме того, мы, как и Берлин, годами работали над тем, чтобы укрепить доверие между нашими странами. Германия — основа европейской власти, без неё ЕС не работает, без Германии НАТО не работает.

Я не знаю, что ждёт нас в будущем, но я не могу себе представить какую-либо другую команду разрушителей во всём мире, которая могла бы нанести больший ущерб нашим интересам в Европе за более короткое время, чем администрация Байдена.

Хорошо сказано. Неприятно это слышать, но это абсолютная правда. Они, без преувеличения, просто слабоумные. Дуглас Макгрегор, большое спасибо за вашу компетентную оценку.

Дата выхода в эфир 12 апреля 2023 года.