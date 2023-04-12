Бывший президент США Дональд Трамп в интервью ведущему Fox News Такеру Карлсону назвал одной из важнейших проблем во всём мире сейчас — «ядерное потепление», то есть рост арсеналов ядерных держав. По мнению Трампа, арсеналы России и США сопоставимы по размеру, а Пекин догонит Москву и Вашингтон уже в течение пяти лет. В России и Пекине понимают эту угрозу, считает Трамп, но власти США недооценивают её.

Когда вы были президентом, вы предупреждали, что война с Россией, будь то открытая или холодная, подтолкнёт Россию к альянсу с Китаем…

ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: Предупреждал.

…из-за которого мы перестанем быть самой сильной нацией.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Предупреждал. Но у нас есть проблема и посерьёзнее — вооружение. Оружие сегодня настолько мощное — совсем не то что во Вторую мировую войну, когда для стрельбы на поле боя использовали танки. Подобного оружия мир ещё никогда не видел. Оно есть и у них, и у нас. Пока у Китая его меньше, но в течение пяти лет они сравняются с нами.

Я говорю о ядерном оружии. У Китая есть все зачатки очень мощной ядерной державы. Они отстают на пять лет, так как начали значительно позже. Арсеналы России и США сопоставимы — это мощные, очень мощные ядерные державы.

Более мощные, чем люди могут себе представить?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Да, более мощные, чем представляют люди. Да, более мощные.

Если сравнивать с событиями в Хиросиме и Нагасаки, которые произошли много лет назад, эту мощность нужно умножить раз в 500. Речь о такой мощи. Там мощность была такая, что расплавился гранит, а, как вы знаете, гранит нельзя расплавить при помощи горелки. Но гранит там похож на затвердевшую воду, как каток. Гранит там расплавился. Так что речь идёт о событиях в Хиросиме и Нагасаки, умноженных раз в 500.

Люди предупреждают о глобальном потеплении, о том, что уровень океана поднимется в ближайшие 300 лет, скажем, на три миллиметра, о том, что это проблема. Но самая большая проблема — «ядерное потепление», но об этом не говорит никто. Зачастую то, о чём говорят экологи, ерунда. Хотя я и сам в какой-то степени эколог, учитывая отличную работу по защите окружающей среды, которую я проделал. Но никто не говорит о проблеме ядерного оружия. Самая важная проблема во всём мире — вовсе не глобальное потепление, а «ядерное потепление».

Достаточно одного сумасшедшего, и это будет такая проблема, какой мир ещё не видел. И это всего лишь вопрос секунд. Для того чтобы это произошло,не нужно ждать две-три сотни лет.

Очевидно, что то, о чём вы говорите, совершенно верно. Почему об этом не говорят наши лидеры или наши СМИ?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Потому что я не думаю, что они достаточно умны, не думаю, что они это понимают. Это понимает Путин, мы всё время об этом говорили. Я никогда не упоминал слово «ядерный», вы никогда его от меня не слышали.

Как вы знаете, мой дядя долгое время был выдающимся профессором в Массачусетском технологическом институте, возможно, дольше кого-либо другого. Профессор Джон Трамп. Он говорил о множестве разных вещей. Многие годы мы вели с ним очень интересные беседы. Он скончался выдающимся человеком. Мне кажется, он дольше всех занимал должность профессора в истории Массачусетского технологического института, но если и нет, то точно был к этому очень близок. Он проработал там почти 40 лет.

Мы обсуждали множество тем, и он говорил, что однажды появится чемоданчик, а в этом чемоданчике будет ядерное оружие, которое позволит взорвать Нью-Йорк. И я отвечал: «Нет, дядя Джон, такого не может быть». Но он был прав. Мощность настолько невероятна, что что-то по сути размером с таблетку позволяет годами держать на плаву подводную лодку. Годами.х

Так что когда речь идёт о войне, когда я слышу, как люди говорят об Украине, как там обстоят дела и тому подобное, как Россия расслаблена… Давайте начнём с того, что Украина уничтожается. Давайте даже не будем говорить о ядерном оружии, скажем, что это не так, что у них дела, допустим, идут лучше, чем ожидалось. Но если он (Владимир Путин. — ИноТВ) решит использовать второй тип оружия поражения — ядерное оружие, то это конец, понимаете?

И я знаю вашу позицию относительно событий на Украине, поэтому вы понимаете это лучше большинства. Большинство людей даже не говорят об этом. Они не говорят о том, что у США и России равный ядерный потенциал.

Дата выхода в эфир 11 апреля 2023 года.