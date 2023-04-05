Fox News: Трамп не признал себя виновным — ему грозит до 136 лет тюрьмы

Бывший американский президент Дональд Трамп не пошёл на сделку со следствием, назвав себя невиновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации, сообщает Fox News. По данным телеканала, предъявленные Трампу обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 136 лет лишения свободы.

Бывший президент Дональд Трамп заявил в суде в Нью-Йорке, что не признаёт себя виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации. Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 136 лет лишения свободы, однако, как отмечает Fox News, реальный срок заключения, скорее всего, будет намного меньше, даже если Трампа признают виновным по всем пунктам.

Фальсификация деловой документации обычно является в Нью-Йорке мелким правонарушением, но в случае, когда «намерение обмануть включает в себя намерение совершить другое преступление или помочь скрыть его совершение», обвинение переходит в разряд уголовного преступления с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком на четыре года.

На пресс-конференции во вторник днём журналисты спросили окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, почему это другое преступление не было указано в обвинительном заключении. На что Брэгг сообщил, что этого не требует закон.

«В своем выступлении я упомянул пару законов, на которых я остановлюсь ещё раз. Первый из них — закон «О выборах» штата Нью-Йорк, который квалифицирует как преступление сговор с целью продвижения кандидата незаконными средствами», — отметил прокурор. Кроме того, по словам Брэгга, выплата в размере $130 тыс. «превысила установленные федеральным законом «О выборах» ограничения на взносы».

Брэгг также заявил, что Трамп и его помощники пытались сокрыть потенциально опасную информацию в преддверии выборов 2016 года, фальсифицировав деловые документы. «В общей сложности, 34 ложные записи были сделаны в деловых документах Нью-Йорка, чтобы скрыть платёж в размере 130 тысяч долларов», — приводит Fox News слова прокурора.

Как напоминает телеканал, обвинительное заключение было вынесено после многолетнего расследования прокуратурой Манхэттена денежных выплат, которые бывший президент якобы сделал актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал. Обе утверждают, что у них был роман с Трампом, который он отрицает.

Федеральные прокуроры Южного округа Нью-Йорка в 2019 году решили не предъявлять Трампу никаких обвинений в преступлениях, связанных с этими платежами. Расследование Федеральной избирательной комиссии также было закрыто без предъявления каких-либо обвинений.

Трамп, который является наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года, назвал расследование «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю».

Помимо расследования Брэгга, Трамп также находится под следствием прокурора округа Фултон, штат Джорджия, в связи с предполагаемыми попытками отменить результаты президентских выборов 2020 года в штате. Кроме того, спецпрокурор США Джек Смит расследует дело о секретных документах, которые были найдены в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.