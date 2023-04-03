ABC News: поворотный момент в истории США — во вторник Трампу предъявят обвинение

Во вторник суд Нью-Йорка ждёт ранее невиданное событие, в нём должны будут предъявить официальные обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу, сообщает ABC News. По информации телеканала, прокурор планирует инкриминировать экс-главе Белого дома порядка 20 правонарушений, включая тяжкие преступления.

Привлечение к суду бывшего президента Трампа в Нью-Йорке во вторник — поворотный момент в американской истории. Завтра Трамп направляется в Нью-Йорк, где ему предъявят обвинения в том, что он платил взятку за молчание звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс в конце предвыборной кампании 2016 года.

Бывший президент предстанет перед судом по уголовным делам Манхэттена. Как только обвинительное заключение будет раскрыто, мы узнаем больше о доводах прокурора. Источники сообщают ABC News, что ему (Трампу. — ИноТВ) предъявят около двух десятков пунктов обвинения, включая тяжкие преступления. Его адвокат говорит, что он не собирается признавать своей вины.

Как и следовало ожидать, накануне приезда бывшего президента приняты особые меры безопасности. Вокруг Башни Трампа и здания уголовного суда в нижнем Манхэттене возвели металлические ограждения. Кроме того, правоохранительные органы готовятся к возможным протестам.

С подробностями из Нью-Йорка корреспондент ABC News Аарон Катерски.

Ожидается, что завтра к этому времени экс-президент Трамп будет в Нью-Йорке в преддверии исторического судебного разбирательства. Бывший обитатель Овального кабинета близок к тому, чтобы сдаться суду в качестве обвиняемого по уголовному делу.

ДЖО ТАКОПИНА, адвокат Дональда Трампа: Он готовится к сражению. Очевидно, что мы считаем этот процесс политическим преследованием. И он будет готов к этому бою. Мы готовы к этому бою. И я с нетерпением жду возможности продвинуть вперёд это дело как можно быстрее, чтобы добиться оправдательного приговора.

Трампу инкриминируют около двух десятков преступлений. Мы не узнаем, о чём конкретно идёт речь, пока обвинительное заключение не будет раскрыто. Но прокуроры расследовали объяснения Трампа по поводу «денег за молчание», выплаченные порноактрисе Сторми Дэниелс за несколько недель до выборов 2016 года.

КЕЙТ ШО, профессор Школы права Кардозо и обозреватель ABC News: Выплата «денег за молчание» сама по себе не является преступлением. Фальсификация деловых записей для сокрытия выплаты «денег за молчание» обычно считается проступком, но может перейти в разряд тяжких преступлений, если совершается для содействия или сокрытия другого преступления.

Этим другим преступлением может быть нарушение финансирования федеральной избирательной кампании, несоблюдение правил на выборах штата или уклонение от уплаты налогов. И какими бы ни оказались обвинения, они могут быть не единственными, с которыми столкнётся Трамп, поскольку есть и другие уголовные расследования фальсификации выборов, (его роли в штурме Капитолия. — ИноТВ) 6 января и обращения с секретными документами.

Ожидается, что Трамп прибудет в Нью-Йорк в понедельник и проведёт ночь в своих апартаментах на Пятой авеню, прежде чем его отвезут в суд. Нам сказали, что в отличие от других обвиняемых в уголовных преступлениях на Трампа не наденут наручники, когда он войдёт в зал суда на 15-м этаже, где, по словам его адвоката, он не признает себя виновным.

ДЖО ТАКОПИНА: Я миллион раз имел дело с предъявлением обвинений знаменитостям и подобным клиентам в суде, но это совсем другой случай.

Нечто совершенно другое. С нами на прямой связи Аарон Катерски, который находится у здания суда. Итак, Аарон, мы знаем, что полицейские уже готовятся сохранять бдительность во время предъявления обвинения во вторник. Что ещё вы узнали о мерах безопасности?

ААРОН КАТЕРСКИ, корреспондент ABC News: Линдси, на 15-м этаже не станут проводить никаких других заседаний, пока там будет находиться Трамп. Многие другие дела просто переносятся, чтобы сократить перемещение людей в здании. Улицы вокруг будут перекрыты.

И это действительно один из самых загруженных судов в стране. Но он готовится к тому, чего никогда раньше не видел — чего не видел ни один суд, — к тому, чтобы предъявить обвинения бывшему американскому президенту.

Дата выхода в эфир 03 апреля 2023 года.