Fox News: влиятельные круги стремятся криминализировать Трампа, потому что он оспорил их влияние

Избрание Дональда Трампа смешало карты представителям американского истеблишмента, включая Викторию Нуланд, позволив выставить их из правительства. Именно поэтому сейчас они решительно добиваются того, чтобы объявить вне закона не только самого экс-президента, но и его сторонников, заявил в интервью Fox News независимый журналист Гленн Гринвальд.

Гленн Гринвальд с давних пор пишет о политических злоупотреблениях в правовой системе. Он ведёт канал System Update на Rumble и дружит с нашей программой. Сейчас он находится с нами на прямой связи.

Гленн, казалось бы, что кто-то должен выйти и сказать: «Послушайте, мне не нравится Трамп, но это (его судебное преследование. — ИноТВ) наносит серьёзный ущерб институтам, которые нам понадобятся через два года и в течение следующих ста лет». Но ни один человек из тех, кого мы могли найти, не сказал этого.

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, ведущий канала System Update на Rumble: Я слышал, как в предыдущем сегменте вы говорили о таких людях, как (экс-советник Белого дома. — ИноТВ) Карл Роув, Джордж Буш…

Да!

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Я думаю, что такие люди, как Виктория Нуланд, демонстрируют театральность всего этой войны между республиканцами и демократами. Это ключ ко всему, что происходит. Они полны решимости криминализировать не консерватизм или Республиканскую партию. Их вполне устраивают такие персонажи, как Джеб Буш, Джон Маккейн, Митт Ромни, Никки Хейли, Линдси Грэм, или кто-то ещё.

Они полны решимости криминализировать Дональда Трампа и его движение, потому что только при нём Виктория Нуланд не была в правительстве. Она работала на Клинтона, потом на Дика Чейни, потом на Обаму, теперь на Байдена.

Избрание Дональда Трампа президентом — это единственный способ выставить этих людей из правительства. И именно поэтому они полны решимости криминализировать не Республиканскую партию, а Дональда Трампа и его движение. И это то, что мы видели вчера с обвинением (в отношении экс-президента. — ИноТВ) и сегодня в случае человека, которого сейчас собираются отправить в тюрьму из-за опубликованных в Твиттере мемов с критикой Хиллари Клинтон.

Проблема в том, что они создают систему, которая отсекает большинство населения или большинство американских избирателей любой партии, чтобы, например, добиться войны с Россией и Китаем, имеющими ядерное оружие. Я не думаю, что существуют какие-либо доказательства того, что большинство её поддерживают, а вы?

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Нет. Или, например, сохранение военного присутствия в Сирии. Я готов поспорить, почти никто даже не знает, что американские войска там находится, не говоря уже о том, чтобы это поддерживать. И вот (конгрессмен. — ИноТВ) Мэтт Гетц предложил резолюцию о выводе всех войск из Сирии. Он заявил, что мы не должны финансировать эту операция, а тратить деньги здесь, дома. И республиканцы, и демократы — их влиятельные круги — объединились, чтобы сказать: «Нет, мы хотим, чтобы Джо Байден оставил войска в Сирии».

Настоящим врагом являются влиятельные круги обеих партий. И именно они правят независимо от того, кому вы отдаёте свой голос. Дональд Трамп был единственным, кто мог сорвать этот процесс, и именно поэтому они хотят криминализировать это движение.

Совершенно верно. Я имею в виду, если бы вы просто выписали преступления Дональда Трампа, случаи его отвратительного поведения, и сравнили с преступлениями Виктории Нуланд, которая разрушает Запад, то один список оказался бы длиннее другого. Но кому при этом предъявляют обвинения?

Гленн Гринвальд, большое спасибо. Благодарю за участие в нашей программе.

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Спасибо, Такер.

Дата публикации 02 апреля 2023 года.