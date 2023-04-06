Dagens Nyheter: за этим стоит государство — шведская прокуратура объявила об основном следе во взрывах «Северных потоков»

За взрывами газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» стоит группа лиц, спонсируемая государством, сообщает Dagens Nyeter. Об этом в пресс-релизе шведской прокуратуры заявил прокурор Матс Люнгквист, который расследует диверсии на российских трубопроводах. По его словам, преступление трудно расследовать «по естественным причинам».

Шведские следователи ранее установили, что в деле о подрыве «Северных потоков» речь идёт о «серьёзной диверсии». Прокурор Матс Люнгквист заявил, что предварительное расследование продолжается, но это сложное дело. «Это преступление, обстоятельства которого, по естественным причинам, трудно расследовать. Взрывы произошли на глубине 80 метров на дне Балтийского моря», — заявил он в пресс-релизе прокуратуры Швеции, пишет Dagens Nyheter.

Четыре утечки газа из трубопроводов, две из которых находятся в шведской экономической зоне, были обнаружены в ночь с 26 на 27 сентября прошлой осенью. Две другие утечки произошли в датской экономической зоне. Сейсмические измерения показали, что до того, как были обнаружены утечки, произошли взрывы, напоминает издание.

Существует масса различных версий произошедшего, однако прокурор не хочет комментировать их. Тем не менее, по словам Люнгквиста, совершенно ясно, что подрывы осуществили лица, обладающие значительными ресурсами и знаниями.

«Мы не исключаем, что здесь могли быть задействованы субъекты, не принадлежащие к государству, у которых есть возможности это осуществить. В таком случае тогда мы имеем дело с очень немногими компаниями или группами. Принимая во внимание все обстоятельства, «основной сценарий» заключается в том, что за диверсией стоит государство», — приводит слова прокурора Люнгквиста газета Dagens Nyheter.

Предварительное расследование ведёт Служба государственной безопасности Швеции под руководством прокурора палаты Управления национальной безопасности. Речь идёт о грубом саботаже в международных водах, направленном на трубопроводы, владельцы которых не связаны со Швецией, отмечает прокурор. В центре внимания шведского расследования — выяснить, угрожали ли шведским интересам или безопасности.

Прокурор надеется установить виновных в совершении преступления, но признаёт, что это, вероятно, будет сложно, учитывая обстоятельства. Люнгквист подчеркнул, что преступники позаботились о том, чтобы не оставить следов, которые бы смогли указать в каком-либо конкретном направлении, резюмирует газета Dagens Nyheter.