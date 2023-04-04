WP: делают вид, что всё в порядке — западные политики стараются не упоминать о «Северном потоке»

Политики западных стран стараются не высказывать догадок, кто может быть виновен в подрыве трубопровода «Северный поток», пишет The Washington Post. Как пишет издание, его источники в разных правительствах допускают вину как Польши, так и Украины, а ещё высказывают предположение, что версия о яхте «Андромеда» могла быть создана для отвода глаз.

После подрыва газопровода «Северный поток» власти Германии всё своё расследование сосредоточили на гипотезе, что за диверсией стоит арендованная яхта «Андромеда». Но теперь также звучат предположения, что это было не единственное судно, использованное в нападении. Более того, звучат версии, что история про «Андромеду» могла быть лишь приманкой, чтобы отвлечь внимание от настоящих преступников. Журналисты The Washington Post пообщались на условиях анонимности с рядом официальных лиц, осведомлённых о расследовании генерального прокурора Германии.

Собеседники издания из США и Европы заявили, что до сих пор точно не знают, кто стоит за нападением на газопроводы. Но некоторые из них выразили скептицизм в отношении того, что команда из шести человек на одном паруснике могла заложить столько взрывчатки. Эксперты отметили, что, хотя теоретически разместить взрывчатку на трубопроводе вручную возможно, но даже опытным дайверам было бы сложно погрузиться на морское дно на такой глубине и медленно подняться на поверхность.

Потребовалось бы несколько погружений, и тогда «Андромеду» заметили бы с ближайших кораблей. В этой части акватории бурное море и интенсивное судоходство. Гораздо проще было бы использовать дистанционно управляемые подводные аппараты или небольшие подлодки.

Немецкое расследование установило, что следы взрывчатки «военного назначения», обнаруженные на столе в салоне лодки, соответствуют партии взрывчатки, использованной на трубопроводе. Но источники издания выразили сомнение, что опытные диверсанты оставят «такие вопиющие доказательства своей вины». Они задаются вопросом, не была ли «Андромеда» использована специально как ложный след. Тем более что про эту яхту Германии впервые сообщили «очень конкретную информацию» разведслужбы некоей западной страны, по словам сотрудника службы безопасности Германии.

Немецкое расследование относит аренду яхты к польской компании, которая, в свою очередь, принадлежит европейской фирме, связанной с одним известным украинцем. «Основываясь на первоначальных выводах Германии, официальные лица шепчутся о потенциальной причастности к нападению польского или украинского правительства», — пишут авторы статьи.

У Польши был мотив: она ещё с 1990-х критиковала «Северный поток». Но Варшава это отрицает, а главный советник президента Польши по внешней политике Марчин Пшидач призвал к «осторожности в выводах». Он согласен, что «Андромеда» может быть отвлекающим манёвром, но считает, что его, возможно, подбросила Москва. И бывшие правительственные чиновники Польши в общении с журналистами уверяли, что вряд ли президент Польши дал бы добро на атаку, способную разрушить союз наций, вставших на защиту Украины.

Подозрение также пало и на Украину. Отчасти это подпитывается тем, что ещё до взрывов были перехвачены переговоры, в которых обсуждалась возможность нападения на трубопроводы. Но нашли эти записи только после взрывов, когда разведслужбы стали пристально просматривать свои данные. И сам Киев уверяет, что ему не было смысла участвовать в этом нападении, ведь оно отвлекает внимание мирового сообщества от российской спецоперации и от помощи Украине.

Впрочем, некоторые собеседники издания отметили, что это могли быть украинские диверсанты, действовавшие без ведома Зеленского. По словам этих официальных лиц, Зеленский может быть не в курсе всех операций своего правительства и такая ситуация может защитить его и смягчить политические последствия. Но доказательств, что Украина к этому нападению причастна, так никто и не предоставил, и даже источник издания в администрации Байдена предупредил, что опираться на перехваченные сообщения тоже не стоит.

Изначально Запад и вовсе обвинил в этих атаках Россию. Она к тому времени уже значительно сократила свои поставки газа в Европу. Но до сих пор спецслужбы не нашли чётких доказательств того, что Россия к этому как-либо причастна.

Министр обороны Германии Борис Писториус также предостерёг от преждевременных выводов о том, кто несёт ответственность за атаки, предположив, что это может быть операция «под чужим флагом». Его заявления поддержали другие немецкие политики. Например, немецкий депутат Родерих Кизеветтер, член комитета, который в прошлом месяце был проинформирован разведкой о ходе расследования, сказал, что, по его мнению, следователи ещё не сообщили о каких-либо результатах, потому что «доказательств слишком мало».

«При всей интриге вокруг вопроса о том, кто взорвал трубопровод, некоторые западные чиновники не так уж и горят желанием это выяснить», — пишет автор статьи. Так, один из источников издания отметил, что на встречах политиков стран Европы и НАТО постоянно слышны призывы не говорить о «Северном потоке». «Лидеры не видят особой пользы в том, чтобы копать слишком глубоко и находить неудобный ответ, — сказал этот дипломат, повторяя мнение нескольких коллег из других стран, которые заявили, что им лучше не иметь дело с тем, что, возможно, к этому причастна Украина или союзники», — пишет издание.

«Эти официальные лица утверждали, что, даже если бы был явный виновник, это вряд ли остановило бы поставки оружия Украине, уменьшило бы уровень гнева в отношении России или изменило бы стратегию войны». При этом раз расследование ещё идёт и виновным может оказаться кто угодно, западные чиновники стараются никого не обвинять заранее, чтобы случайно не разозлить правительство дружественной страны. «В отсутствие конкретных улик воцарилось неловкое молчание».

«Это как труп на семейном собрании, — приводит The Washington Post слова одного из своих европейских собеседников. — Все видят, что там лежит тело, но делают вид, что всё в порядке. Лучше не знать».