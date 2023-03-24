«Хотел наказать Шольца» — Сеймур Хёрш объяснил, зачем Байден приказал взорвать российские газопроводы

В интервью China Daily известный американский журналист-расследователь Сеймур Хёрш признался, что не удивился, узнав о роли США в подрыве российских газопроводов в Балтийском море. По словам репортёра, американские власти со времён холодной войны беспокоятся из-за поставок российского газа в Европу. Кроме того, диверсия в отношении «Северных потоков» стала для президента Байдена возможностью отомстить Олафу Шольцу за нежелание поставлять оружие Украине, полагает Хёрш.

Сегодня с нами легендарный американский репортёр Сеймур Хёрш, и мы поговорим о его сенсационном расследовании в отношении виновников подрыва «Северного потока». В своём репортаже Сеймур Хёрш делает предположение, что это было сделано Соединёнными Штатами по приказу президента США. Господин Хёрш, спасибо, что вы с нами. Кажется, вы были вовсе не удивлены, услышав об этом. Какова была ваша первая реакция на новости?

СЕЙМУР ХЁРШ, американский журналист: Я журналист. Я занимаюсь подобными вещами уже 50 лет. Удивляться глупостям, которые делает моё правительство? Вы, возможно, помните, что я был тем, кто писал о резне во вьетнамском Ми Лае. Я давно привык к недостаткам своего правительства. Они всегда были способны сделать какую-нибудь ужасную глупость. Вероятно, они делают это даже чаще, чем очень умные вещи. Так что удивляться…?



Кто-то же должен был взорвать этот газопровод. Но мне всегда казалась бессмысленной идея о том, что это сделали русские, как, похоже, думали все в Вашингтоне. Я, вообще-то, не занимался этой темой, я работал над большим проектом, посвящённым другому вопросу. Совершенно случайно я спросил об этом одного знакомого, и через мгновение услышал: «Ну, конечно, это сделали мы. Кто же ещё?».

Кто ещё остановил бы работу трубопровода, наполненного газом, в отношении которого наша союзница Германия ввела санкции? Немецкое правительство остановило проект по нашей просьбе, поскольку у нас в Америке есть давняя история, начавшаяся ещё со времён холодной войны, со времён правления Кеннеди в начале 60-х годов: нас очень беспокоит продажа российского газа и нефти Западной Европе. У России имеются огромные излишки газа, их запасы практически неисчерпаемы. Их газ дёшев и экологически чист. Так вот, нас всегда беспокоил тот факт, что Россия, как мы считали во времена холодной войны, — хотя холодная война продолжается и сейчас — использует газ в качестве оружия.

В этом заключался смысл американской внешней политики в адрес России помимо всех прочих вопросов, вроде коммунизма, антикоммунизма, кто кого и где поддерживает, как во время Вьетнамской войны или позже в других частях мира. Итак, это было хронической проблемой, поэтому я ничуть не удивился, когда впервые услышал об этом.

Но зачем Соединённым Штатам устраивать диверсию в отношении трубопровода, который принёс бы пользу их союзникам по НАТО? Ведь этот газопровод имел важнейшее значение для обеспечения Европы газом?

СЕЙМУР ХЁРШ: Думаю, что людям, которым изначально поручили это дело (а поручил им это в 2021 году перед Рождеством советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан), было сказано, что взорвать газопроводы — это один из вариантов. Сам президент в феврале прошлого года, а именно 7 февраля 2022 года, публично заявил, что если (русские. — ИноТВ) введут войска, мы подорвём газопроводы. Когда репортёр спросил его: «Как?», он ответил: «Мы знаем как». Так что наши намерения не были такой уж тайной. К сожалению, американская пресса забыла об этой фразе, хотя её передавали по всем телеканалам.

В общем, цель людей из разведки, участвовавших в этой операции вместе с норвежцами, как я уже писал, была в том, чтобы предоставить президенту возможность заявить Путину: «Если вы начнёте войну, мы уничтожим газопроводы». Внутри газопровода был российский газ, он был полон.

Когда в конце сентября президент решил произвести взрыв, дела на Украине обстояли не слишком хорошо. Военные действия, которые Джо Байден так горячо поддержал, к концу осени шли не слишком хорошо. В лучшем случае это можно было назвать тупиком. Обе стороны бездействовали. Поэтому в тот момент — это единственное, что я могу предположить, о чём могу подумать, и тем, кто был в этом замешан, пришла в голову та же мысль — президент боялся, что канцлер Шольц больше не захочет поставлять (Украине) оружие. Вот и всё. Не знаю, был ли это гнев или наказание, но в итоге это отрезало Западную Европу от важнейшего источника энергии. И теперь Европа в кризисе. В перспективе летом и осенью положение Байдена станет очень трудным. За содеянное он получит массу критики, это точно.

Дата выхода в эфир 24 марта 2023 года.