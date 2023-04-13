GT: мы за это расплачиваемся — евродепутаты раскритиковали антироссийскую политику Брюсселя, идущего на поводу у США

Вместо того чтобы выступить в качестве посредника для урегулирования конфликта на Украине, европейское руководство пошло на поводу у США и вдвойне навредило себе, обострив отношения с Россией. Это фактически позволило Вашингтону продвигать собственные интересы за счёт европейских налогоплательщиков — такое мнение выразили в интервью Global Times депутаты Европарламента Клэр Дейли и Майк Уоллес во время своего визита в Китай. Они осудили текущую политику Брюсселя и призвали власти ЕС прислушаться к мнению собственных граждан.

Конфликт между Россией и Украиной продолжается уже больше года, причём до сих пор не видно признаков того, что его вскоре получится урегулировать. Соединённые Штаты и их союзники по НАТО тем временем продолжают поставлять Украине широкий спектр тяжёлых вооружений, что ещё больше осложняет ситуацию, подчёркивается в статье.



Между тем негативные последствия этого противостояния, по данным Европейской комиссии, уже спровоцировали беспрецедентный энергетический кризис в Европе. Это привело к резкому росту цен на энергоносители, усугубляя трудности, с которыми приходится сталкиваться обычным европейцам на фоне общего роста стоимости жизни. В последние месяцы по всей Европе уже не раз проходили акции протеста, участники которых критиковали действия властей и призывали их приложить усилия на пути к мирному урегулированию, пишет Global Times.



Аналогичного мнения придерживаются и некоторые депутаты Европарламента. Как заявил в интервью Global Times евродепутат Майк Уоллес, Соединённые Штаты фактически использовали европейские военные ресурсы для защиты собственных финансовых вложений и своих интересов по всему миру. Причём это происходит за счёт того, что обычные жители в каждой европейской стране вынуждены нести всё больше расходов, подчеркнул он.



Эту позицию разделяет и депутат Европарламента Клэр Дейли. По её мнению, Европа вдвойне навредила себе в том, что касается отношений с Россией, вместо того, чтобы наиболее активно выступать за мирное урегулирование конфликта на Украине. Брюссель не решается пойти против воли США даже в том, что касается расследования взрывов, произошедших в сентябре прошлого года на газопроводах «Северный поток», подчеркнула она в интервью Global Times.



И несмотря на то что Европа фактически оказалась жертвой этой диверсии, похоже, что она намеренно прекратила дальнейшее расследование инцидента, поскольку европейские политики мало заинтересованы в раскрытии правды, отметила Дейли. «Европейские лидеры не хотят расследования, потому что они боятся ответа. Поскольку если выяснится, что это сделали США, что вполне возможно, то фактически это акт войны со стороны США, нашего предполагаемого единомышленника и друга», — заявила она в интервью Global Times.



Уоллес также заявил, что на фоне обострившегося энергетического кризиса в Европе подрыв газопровода фактически можно считать террористическим актом. «Это было невероятное экологическое преступление, которое привело к крупнейшему выбросу метана за всю историю человечества», — подчеркнул евродепутат.



По словам американского журналиста Сеймура Хёрша, который опубликовал 8 февраля статью с результатами собственного расследования этого инцидента под названием «Как Америка вывела из строя газопровод «Северный поток», президент США Джо Байден принял такое решение после продолжавшихся более девяти месяцев секретных обсуждений и консультаций с представителями служб национальной безопасности.



Подрыв трубопроводов, по которым природный газ из России раньше поставлялся в Европу, негативно повлиял на многие страны, включая Россию, Германию и другие страны Евросоюза, отмечается в статье: «Некоторые наблюдатели заявляют, что взрывы на трубопроводе в какой-то степени эквивалентны акту экономической войны, направленному против европейских стран».



Члены Европарламента Клэр Дейли и Майк Уоллес, которые пообщались с журналистами во время своего неофициального визита в Китай, также выступили в поддержку предложенного Пекином в феврале этого года плана мирного урегулирования конфликта на Украине. В последние дни происходит активный обмен мнениями в отношении международной ситуации между представителями Китая и европейских стран, отмечает Global Times.



«Мы приветствуем усилия Китая в сфере мирного урегулирования», — подчеркнул Уоллес, который выразил надежду, что это может стать началом диалога. Как показад опрос, проведённый в прошлом году Европейским советом по международным отношениям, более 70% граждан Евросоюза также выступают за мирное урегулирование, а не за новые меры, направленные на то, чтобы «наказать» Россию, отмечается в статье.



Однако западные политики до сих пор не предприняли активных усилий в этом направлении, констатировал Уоллес. Он раскритиковал руководство ЕС за то, что оно отказывается прислушаться к общественному мнению и фактически продолжает поддерживать «опосредованную войну США против России», говорится в статье. «Мы осуждаем неспособность Евросоюза предпринять какие-либо усилия для достижения мира, а также поиска путей для диалога и дипломатии», — подчеркнул евродепутат в интервью Global Times.



Его коллега также высоко оценила план мирного урегулирования, который был предложен Китаем, учитывая сложную ситуацию, которая сейчас наблюдается в сфере международных отношений. «Единственный выход отсюда возможен лишь посредством мирного диалога. Заняться разработкой плана мирного урегулирования — это тяжёлая работа, однако это не значит, что мы должны сдаться», — заявила Дейли в интервью Global Times.



Она также отметила важность той роли, которую Китай сейчас играет на мировой арене с точки зрения международной дипломатии. «Потому что во всём мире слишком долго доминировали Соединённые Штаты, которые действовали в своих собственных интересах, как делают и все остальные страны. Но к сожалению, оказалось, что эти интересы шли во вред людям во всём мире, и теперь все мы за это расплачиваемся», — заключила Дейли в интервью Global Times.