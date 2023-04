Stephen Gardner: «закрытый вопрос» — полковник Макгрегор усомнился, что Украина доживёт до следующего года

Украина может прекратить своё существование как национальное государство уже в текущем году. Такое мнение в эфире YouTube-канала Stephen Gardner высказал полковник армии США в отставке и экс-советник Белого дома Дуглас Макгрегор. По его словам, вопреки западной пропаганде, страна находится в ужасном состоянии и несёт чудовищные потери.

Я хотел бы поговорить о заявлении, которое генерал Милли сделал на этой неделе. Он сказал и потом вроде как спохватился. Он заявил, что Украина не сможет победить в текущем конфликте в этом году, и потом постарался поправить себя. То есть, по сути, он дал себе остаток 2023 года, чтобы «не победить». А победа, по определению Зеленского, предполагает вывод всех российских войск с Украины. Не знаю, возможно ли это в принципе.

Но, на ваш взгляд, не запускает ли он нарратив о том, что Украина начинает проигрывать, или он просто говорит честно: «Это их определение (победы. — ИноТВ), и мы знаем, что они её не добьются»? Как вы думаете, куда генерал Милли клонил с подобным комментарием?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Что ж, даже сломанные часы два раза в день показывают правильное время. Так что не исключено, что иногда в его замечаниях есть доля честности. Как правило, я игнорирую всё, что говорит этот человек. Он чистой воды политикан, который исполняет роль рупора администрации и, в конечном итоге, будет говорить или делать всё, что ему велят.

Вот почему он получил свою работу. Большинство из этих людей становятся председателями не благодаря высокой компетентности или интеллекту, который они демонстрируют. Они находятся на своих местах, потому что будут делать и говорить всё, что им скажут.

Так что я не стал бы уделять ему слишком много внимания. С другой стороны, если он и создаёт нарратив, то, в первую очередь, чтобы защитить себя. Я имею в виду, такова его привычка. Он, как и все остальные, кто хочет добиться успеха в Вашингтоне, надевает свой тефлоновый костюм, чтобы к нему ничего не прилипало, перекладывает ответственность на других и вынуждает их платить по счетам. Он…

Послушайте, я не знаю, будет ли Украина вообще существовать как национальное государство к концу 2023 года. Я думаю, что уже сейчас это практически закрытый вопрос. Условия внутри Украины ужасные. У неё чудовищные потери. Мы просто лжём. Мы не говорим правду.

The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, британская The Daily Telegraph, любая газета или информационное агентство на Западе ассимилирует нарратив, который поступает из ЦРУ и из лондонской МИ-6. «Украинцы побеждают! Они всё ещё могут победить! Что ж, дела идут не очень хорошо, но они всё ещё могут победить». И, в конце концов, у нас не останется контактов в Киеве.

Дата публикации 09 апреля 2023 года.