Focus: политический карлик и боевой червяк — в новом миропорядке Европе нет места

Будущий миропорядок станет двуполярным и в нём будут доминировать две сверхдержавы: Китай и США, пишет Focus. Но всё будет не так, как в годы холодной войны. Появятся и так называемые средние державы, которые смогут влиять на мировую ситуацию. Проблема в том, что ЕС ей станет не cможет, убеждён автор статьи Томас Йегер. Ведь в политическом плане он карлик, а в военном — червяк.

В следующие десятилетия развитие отношений европейских государств со сверхдержавами США и Китаем будет важнейшей темой во внешнеполитической, экономической сферах и сфере безопасности, пишет Focus. Мировой порядок становится всё более двуполярным, когда на Земле существует всего две силы, способные к «глобальной проекции власти». При этом правительства стран — членов ЕС продолжают мечтать, что будущий миропорядок станет многополярным и союзу найдётся в нём место. Другие приписывают роль сверхдержав России, Индии, Бразилии и другим государствам. Но всё это самообман, убеждён автор статьи Томас Йегер. И он мешает европейцам начать серьёзную дискуссию о том, какое место они займут в будущем мире.

Китай и США обгонят всех, подчёркивает немецкий журналист. В то же время сравнения с эпохой холодной войны в корне неверны, считает он. Да, тогда в мире было всего две сверхдержавы, а остальным приходилось занимать одну из сторон. Иногда они делали это открыто, иногда скрытно, прячась за нейтралитетом. Но разница в том, что в XX веке между СССР и США не было практически никакого обмена в сферах торговли, образования и науки. Железный занавес был действительно непроницаем. Сотрудничество осуществлялось исключительно в военной сфере и особенно по вопросам ядерного оружия. В результате удалось найти некую форму сосуществования, когда и одна, и другая стороны уважали сферы влияния друг друга.

На фоне же 30-летней либерализации и глобализации мирового рынка США и Китай настолько тесно переплелись друг с другом в экономическом и технологическом плане, что разорвать отношения полностью уже не получится, констатирует Йегер. К тому же дополнительным фактором нестабильности служит то обстоятельство, что за последние годы отсутствия системного конфликта некоторые страны обзавелись такими экономическими, технологическими и военными возможностям, что теперь способны проводить независимую внешнюю политику, например Индия, Турция, Саудовская Аравия, Бразилия и другие государства. В зависимости от ситуации они могут встать на сторону Китая, а потом США. Они недостаточно влиятельны для того, чтобы сформировался многополярный мир, но они обладают достаточной независимостью, чтобы пошатнуть двуполярный порядок.

«Сможет ли ЕС стать одной из таких средних держав? — задаётся вопросом автор. — Нет. Потому что ЕС — это не полноценный игрок в сфере международных отношений. И является таковым уже десятилетия, о чём свидетельствуют характерные черты. В вопросах торговли союз сейчас играет весомую роль, ведь он экономический гигант. Сможет ли он нагнать группу лидеров с помощью масштабных инвестиций в технологическое развитие? Время покажет. До политического же единства союзу далеко, и по этой причине в мире его считают политическим карликом. В военном плане ЕС также сильно недоразвит. Ни одна европейская страна не может защитить себя самостоятельно и обеспечить безопасность и стабильность соседних государств. Вместе они на это также неспособны. ЕС — боевой червяк. Поэтому он не может оказывать никакого определённого дипломатического влияния на международные конфликты. ЕС — бегемот, который выныривает, открывает рот и снова уходит на дно. И с 1991 года правительства государств ЕС ничего не изменили в этой ситуации. Напротив, они её усугубили».